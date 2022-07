Ray comanda a Brands Hatch: nel British Superbike 14 piloti in 1″

In una sessione a tratti disturbata da qualche goccia di pioggia, si accende la sfida nel British Superbike. L’adrenalinico circuito di Brands Hatch esalta il confronto al vertice, come testimoniato da un secondo turno di prove libere che ha prodotto una classifica corta con 14 piloti racchiusi in meno di 1″. Con il capo-classifica di campionato Bradley Ray al top, il plotone degli attesi protagonisti del BSB si è dato battaglia per rientrare nella top-12 che garantisce l’accesso diretto al decisivo Q2 delle qualifiche ufficiali. Registrando qualche illustro escluso.

LOTTA FURIBONDA NEL BRITISH SUPERBIKE

Con uno scarto così esiguo nel gruppo di riferimento, risulta pertanto facile mancare questo traguardo. Ne sa qualcosa l’illustrissimo Campione del Mondo Superbike 2013 Tom Sykes, tredicesimo e, per soli 33 millesimi, costretto domattina a passare per il Q1. Un target sfumato anche per l’altro iridato in pista nel BSB, Danny Kent, quindicesimo in una sessione dove il team Buildbase Suzuki ha dovuto scontare anche la brutta caduta di Christian Iddon alla Stirling Bend.

BRAD RAY AL TOP

Non un problema invece per Bradley Ray. Da capo-classifica di campionato, con la Yamaha R1 (2021) del team OMG Racing in 1’25″140 si è appropriato del miglior tempo a precedere Peter Hickman (FHO Racing BMW), di fatto mai così in alto quest’anno nel BSB. A seguire la coppia McAMS Yamaha formata da Jason O’Halloran e Tarran Mackenzie, con la rivelazione Ryan Vickers quinto con l’altra BMW di FHO Racing. Per quanto concerne i Ducatisti, Josh Brookes settimo precede Tommy Bridewell, entrambi ritrovatisi dietro a Glenn Irwin sesto con, di fatto, l’unica Honda protagonista.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Brands Hatch Circuit, Classifica Prove Libere 1+2*

1- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – Yamaha YZF-R1 – 1’25.140

2- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.147

3- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.158

4- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.165

5- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 0.173

6- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.212

7- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.220

8- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.298

9- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.331

10- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.462

11- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.572

12- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.616

13- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.649

14- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.870

15- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.005

16- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.009

17- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – Yamaha YZF-R1 – + 1.185

18- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1.353

19- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.643

20- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.643

21- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 1.656

22- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.757

23- Dan Linfoot – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 1.775

24- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1.963

25- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.073

26- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.136

27- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 2.280

28- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.475

29- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 2.541

30- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 3.631

31- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 3.932

*I primi 12 ammessi al Q2