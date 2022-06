Peter Hickman dal trionfale TT 2022 al BSB a Knockhill

Con quattro vittorie e l’imbattibilità nelle gare riservate alle “big bikes”, Peter Hickman a tutti gli effetti è stato il grande protagonista del TT 2022. Per svariate circostanze non ha ritoccato il record del Mountain da lui stesso siglato nel 2018, ma per “Hicky” è stato un Tourist Trophy memorabile. In ordine cronologico, l’affermazione tra le Superbike, Superstock, Supertwin (con la Paton dell’italianissimo VAS Engine Racing), con la perla rappresentata dal bis al Senior TT. Quattro-vittorie-quattro che rappresenteranno per lui uno slancio in previsione dell’imminente impegno nel BSB a Knockhill.

TT 2022 STRAORDINARIO DI HICKMAN

La superiorità di Peter Hickman al TT 2022 è stata sincerata da un Senior TT capolavoro, impreziosito dalla nuova top speed record a Sulby a 199,786 mph (321 km/h). Il 35enne di Burton-upon-Trent è parso sempre in controllo della situazione, consegnando al team FHO Racing BMW di Faye Ho tre vittorie nelle tre gare delle “big bikes”, con una BMW M 1000 RR mostratasi performante in ogni condizione.

ORA SI TORNA IN PISTA NEL BSB

Se al TT 2022 Hickman ha imposto la sua legge, discorso diverso nel British Superbike. Nei tre round finora disputati ha raccolto meno rispetto alle sue stesse aspirazioni. In nove manche un bottino complessivo di 67 punti, annoverando un quarto posto in Gara 2 a Donington Park National quale miglior risultato. Certo: l’ottavo posto nella generale gli consente di ritrovarsi ancora tra gli 8 piloti provvisoriamente ammessi allo Showdown, ma le ambizioni sono ben altre.

DOPO IL TT 2022, LA SVOLTA A KNOCKHILL?

Svariati problemi hanno rallentato la risalita di Peter Hickman, il quale tuttavia nutre diverse speranze per l’imminente fine settimana di Knockhill. In Scozia la BMW lo scorso anno ha vinto due gare con Danny Buchan (SYNETIQ BMW by TAS), mentre “Hicky” riuscì a raccogliere una triplice top-5. Tornare sul podio sarebbe, se non altro, una bella iniezione di fiducia in vista della fase calda (caldissima) della stagione 2022 del British Superbike…