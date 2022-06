MotoGP, Dovizioso stizzito: “La gente non sa davvero cosa succede”

Diventa sempre più opaca la stagione MotoGP di Andrea Dovizioso, a secco di punti negli ultimi quattro Gran Premi. Dopo aver fatto visita al paddock SBK di Misano si prepara alla doppia trasferta del Sachsenring e di Assen, prima della lunga pausa estiva in calendario. Nel test in Catalunya ha provato qualche nuova soluzione per migliorare la fase di frenata, ma difficilmente riuscirà a dare una svolta alle sue prestazioni in sella alla Yamaha M1.

Troppi problemi per Dovizioso

Solo 8 punti raccolti in nove gare, è la sua peggior annata in oltre venti anni di Motomondiale, lontano dalle aspettative di un tre volte vicecampione del mondo MotoGP. Una situazione difficile da accettare, altrettanto complesso trovare stimoli per arrivare fino alla gara di Valencia a novembre. Il 36enne forlivese si lamenta da mesi di una mancanza di aderenza alla ruota posteriore e ha spiegato più volte di non poter adattare il suo stile di guida alle esigenze della moto. Non è il solo pilota del marchio a riscontrare difficoltà, d’altro canta la Casa di Iwata non può permettersi di stravolgere il progetto avendo Fabio Quartararo in testa alla classifica e già campione in carica.

La MotoGP di oggi

L’assenza dalle piste dalla fine del 2020 a settembre 2021 non ha influito sul suo talento. “Immagino che dall’esterno sia impossibile capire certi dettagli. Alcune cose si possono vedere abbastanza bene, ma altre non si vedono… Mi è molto chiaro cosa accadrà“, ha detto Dovizioso, ormai rassegnato a dire addio alla MotoGP al termine di questo campionato. “Ma le persone non hanno il quadro completo di ciò che sta accadendo e perché sta accadendo. Non si tratta della motivazione e dell’età… Certamente tutto ha la sua influenza. Ma quasi tutto dipende dalle caratteristiche della moto. Se mettessi certi piloti su certe moto accadrebbe la stessa cosa, questa è la MotoGP“.

Al Sachsenring con poche speranze

In Germania non si pone aspettative, ma solo la possibilità di potersi divertire, nella speranza che qualche piccola modifica gli permetta di compiere un passo in avanti. “Il Sachsenring è una pista molto diversa da quella su cui siamo abituati. L’anno scorso, la Yamaha ha faticato un po’ su questo circuito, quindi non so cosa possiamo aspettarci. Ad ogni modo, durante i test a Barcellona, ​​ho migliorato un po’ il mio feeling sui freni – ha concluso Andrea Dovizioso – quindi vediamo se questo può esserci di aiuto“.