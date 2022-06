MotoGP, Andrea Dovizioso verso l’addio: “SBK? Mi godrò la vita”

Nel paddock Superbike di Misano c’era anche Andrea Dovizioso che ha approfittato della pausa nel campionato MotoGP per fare visita al box Yamaha. L’incontro con Toprak Razgatlioglu è stato ripreso sui social e dalle telecamere Dorna, una stretta di mano e una breve chiacchierata tra campioni. Il 36enne forlivese ha poi espresso la sua opinione sul WorldSBK.com, dicendosi particolarmente attirato dalle doti sportive di Razgatlioglu e di Alvaro Bautista.

Dovizioso esalta Bautista

Nel week-end Superbike in Emilia-Romagna c’erano tante figure della MotoGP, tra cui anche Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Max Biaggi, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio. “Vivo vicino a Misano e sono venuto qui con gli amici sulle nostre moto”, ha rivelato Andrea Dovizioso. “Amo ogni tipo di corsa in moto. Qui incrocio le dita per la Yamaha, ma anche per il mio amico Michael Rinaldi“. E cosa pensa Dovizioso dei tre migliori piloti Superbike attualmente? “Alvaro è incredibilmente forte, lo conosco bene“. Del resto i due hanno condiviso diverse stagioni anche nel Motomondiale. “Non solo è veloce, sa gestire bene le gare. Poiché è leggero, la sua moto accelera alla grande. Causa poco stress alla gomma posteriore, motivo per cui è ancora molto veloce alla fine di una gara. È una sfida per gli altri piloti“.

Lo stile di Toprak e la tenacia di Rea

Il veterano della MotoGP è rimasto però molto colpito dal modo di frenare di Toprak Razgatlioglu. “E’ un po’ matto. Dall’esterno è difficile capire come faccia. Il suo stile di guida è unico e molto diverso“, ha sottolineato il pilota del team Yamaha WithU RNF. “Frena così tardi, molto più tardi di Rea, anche lui molto bravo in frenata. Guardarlo è semplicemente divertente perché continua a provarci e non si arrende. È sempre molto aggressivo all’ultima curva“. Ma le lodi di Andrea Dovizioso sono rivolte anche al terzo dei big, Jonathan Rea. “E’ semplicemente bravissimo, impressionante la sua dedizione, dà sempre il massimo. In questo momento non ha la velocità di Alvaro, ma ha gli occhi puntati sul campionato e quella mentalità lo aiuterà. Non vedo l’ora che arrivi il finale di stagione“.

Dovizioso dopo la MotoGP

Il tempo di Andrea Dovizioso in MotoGP sta per volgere al termine. I risultati sono più che deludenti in questa stagione con appena 8 punti raccolti in nove gare. Dopo tali dichiarazioni entusiaste sui tre big verrebbe da immaginarsi un suo possibile approdo in Superbike, ma esclude l’ipotesi. Dopo oltre venti anni nel Motomondiale si dedicherà alla sua passione per il motocross che già aveva intrapreso dopo l’addio a Ducati alla fine del 2020. “Probabilmente mi godrò la vita, guiderò il motocross e farò altre cose che ho in mente“.