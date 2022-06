MotoGP, Andrea Dovizioso destinato al ritiro: “Sono deluso”

Secondo ritiro stagionale per Andrea Dovizioso che a sette giri dal traguardo deve lasciare il GP di Catalunya. Il veterano della MotoGP incassa un altro duro colpo al morale, quando ancora non siamo a metà campionato e si prevede un lungo calvario da qui a Valencia. Alla partenza ha difeso la sua 19esima posizione, all’ottavo giro è entrato in zona punti, ma la gomma anteriore lo ha costretto a rientrare ai box. Per il team Yamaha WithU e il ‘Dovi’ non è ancora il momento di ritornare a casa, oggi si scende in pista al Montmelò per una giornata di test Irta.

Un’altra gara difficile per Dovizioso

Sembra un lontano ricordo la vittoria conquistata in Catalogna nel 2017 con la Ducati. Erano altri tempi per Andrea Dovizioso e la MotoGP, una categoria che richiede sempre più l’apporto di ingegneri provenienti dalla Formula 1. Ma per il 36enne forlivese non c’è nessun programma in corso da parte della Casa di Iwata, nessun investimento possibile quando il pilota di punta Fabio Quartararo continua a vincere e dominare il Mondiale. “Sono un po’ deluso. Siamo arrivati ​​alla gara con un feeling migliorato, ma purtroppo Bradl è caduto davanti a me alla curva 10 del primo giro e ho perso quattro posizioni. Non sono riuscito a sorpassare gli altri piloti, non sono in grado di accelerare bene e sul freno davanti è stato davvero difficile“.

Le varie cadute nel gruppo davanti gli hanno permesso provvisoriamente di guadagnare posizioni, ma la M1 non rispondeva alle sue richieste. “Si stava bloccando e non potevo frenare, quindi non potevo sorpassare. Sono stato in grado di gestire nel modo giusto la gomma posteriore e sapevo di poter essere competitivo a fine gara e raggiungere il gruppo con Alex Marquez davanti a me. Ma quando ero dietro ad altri ragazzi con la scia, non riuscivo a fermare la moto. Sono deluso per questo, perché la mia velocità era un po’ migliore delle altre, ma è quella che è“.

Giornata di test MotoGP

I tecnici ai box cercheranno di capire i motivi che hanno portato al problema all’anteriore. La giornata di test MotoGP non prevede grandi aggiornamenti per la squadra satellite e Andrea Dovizioso, specie alla luce del nuovo contratto tra Aprilia e RNF. “Finora non siamo riusciti a capire quale fosse il motivo. Ma non molliamo – assicura il team principal Razlan Razali -, c’è ancora tempo per dare una svolta alla sua stagione e speriamo che, con questo test di lunedì e questa breve meritata pausa prima della Germania, potremo tornare freschi e forti“.

