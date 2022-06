Vince Fabio Quartararo davanti a Jorge Martin e Johann Zarco. 4° Joan Mir davanti ad Aleix Espargarò, Luca Marini, Maverick Vinales, Brad Binder, Miguel Oliveira e Alex Marquez.

-1 giro: Aleix Espargarò pensava di essere arrivato al traguardo, ma mancava un giro…!

–2 giri: Quartararo a +6″, il pilota della Yamaha va a consolidare ulteriormente la leadership in campionato. Con questa vittoria assesta un bel colpo sul secondo titolo mondiale.

–4 giri: Aleix Espargarò si riporta 2°, ma Zarco si avvicina…

–6 giri: Quartararo si avvia verso la vittoria: oltre 5 i secondi di distacco dalla coppia di inseguitori Martin-Espargarò. 4° Zarco davanti a Mir, Marini e Vinales. 14° Morbidelli, Dovizioso perde posizioni…

-9 giri: Jorge Martin passa 2°, ma la sfida con Aleix Espargarò non finisce qui.

-11 giri: Fabio Quartararo straordinario scava un gap di 4 secondi sull’Aprilia di Espargarò.

-13 giri: La top-10 del GP di Catalunya: Quartararo (+3,6″), A. Espargarò, Martin, Zarco, Mir, Marini, Vinales, Binder, Oliveira, Alex Marquez. Il pilota della LCR Honda era partito dall’ultima posizione! 15° Andrea Dovizioso davanti a Franco Morbidelli.

-15 giri: Aleix Espargarò sorpassa Jorge Martin. Davide Tardozzi: “Noi chiederemo una sanzione, alla prima curva non si vincono le gare ma si perdono e si può fare male agli altri piloti. Spero che la Direzione Gara possa rivalutare meglio quanto accaduto“.

–16 giri: Finisce nella ghiaia anche Di Giannantonio.

-17 giri: Cade anche Enea Bastianini, domenica da dimenticare per le Ducati…

-18 giri: Nessuna sanzione verrà inflitta a Nakagami. Quartararo scava un gap di oltre 2 secondi su Jorge Martin.

-20 giri: Quartararo sta creando già un buon margine di 1,5″. La top-10: Martin, Espargaro, Zarco, Marini, Mir, Pol Espargarò, Bastianini, Vinales e Binder. Cade Marco Bezzecchi mentre era in 13esima posizione.

–22 giri: Jorge Martin supera Aleix Espargarò e si piazza 2°. Rientra nel box Pecco Bagnaia.

–23 giri: Cade anche Stefan Bradl. Di Giannantonio 9°, Bastianini 10°.

-24 giri: Disastro alla partenza: Alex Rins e Taka Nakagami mettono out Pecco Bagnaia: Quartararo al comando davanti ad Aleix Espargarò, Jorge Martin, Johann Zarco, Pol Espargarò, Luca Marini, Joan Mir.

Il pre-gara del Montmelò

13:59 – Inizia il giro di ricognizione al Montmelò.

13:58 – Le temperature dell’asfalto raggiungono i 56°C, saranno 24 i giri da compiere prima della bandiera a scacchi.

13:55 – Nel box Suzuki ha fatto la sua comparsa l’ex team manager Davide Brivio: “La Suzuki si ritira, però sarebbe bello riuscire a salvare la squadra, o magari avere qualcuno che possa rientrare… Sarebbe una grande opportunità per uno che volesse iniziare un progetto in MotoGP”.

13:53 – Al Montmelò risuonano i due inni, quello spagnolo e quello catalano.

13:48 – Pecco Bagnaia: “Sarà difficile per il caldo, in tanti hanno scelto la hard, ma noi con il passo siamo messi abbastanza bene“.

13:45 – Alex Rins è l’unica pilota della MotoGP che utilizzerà la soft al posteriore (hard all’anteriore).

13:43 – Celestino Vietti ritorna alla vittoria in Moto2: leggi QUI il nostro articolo

13:40 – Yamaha ha deciso di ingaggiare l’ingegnere ex Ferrari Luca Marmorini, per contribuire a migliorare le prestazioni del motore della M1.

13:37 – Jack Miller lascerà Ducati a fine campionato: leggi QUI il nostro articolo.

13:35 – Pol Espargarò parte dalla decima finestra. Il suo pronostico per la gara MotoGP a favore del fratello: “Aleix è molto veloce qui. Sono felice per lui, è molto bello. Ha il pacchetto, la squadra e l’umore giusto. Penso che possa vincere la gara“.

Il riepilogo delle Qualifiche MotoGP

Sul circuito di Catalunya va in scena il nono appuntamento del campionato MotoGP 2022. La scelta della mescola posteriore sarà il grande enigma: media o hard? Intanto la GP Commission ha annunciato che dalla prossima stagione Michelin metterà a disposizione solo due mescole, una più morbida e una più dura, al posto delle tradizionali soft-medium-hard. Le alte temperature dell’asfalto, che sfioreranno i 60°C e lo scarso grip, saranno due fattori con cui dovranno tutti fare i conti.

Dalla prima fila scatteranno i tre piloti saliti sul podio al Mugello: Aleix Espargarò, autore della pole e del nuovo record del circuito, Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. Sono questi i tre piloti che sembrano doversi contendere il titolo MotoGP, ma in corsa per il momento c’è ancora Enea Bastianini, che oggi partirà dalla 14esima posizione in griglia. In seconda fila troviamo il duo Pramac formato da Johann Zarco e Jorge Martin, intervallato da Fabio Di Giannantonio che sembra aver trovato fiducia dopo la pole in Toscana. Il pilota romano ha agguantato il terzo crono nel warm-up di stamattina, ad un solo decimo di distacco dal best lap di Maverick Vinales.

Piloti nelle retrovie

In terza fila la Suzuki di Alex Rins che, dopo il doppio zero di Le Mans e del Mugello, va alla ricerca di un buon risultato che possa portare una ventata di ottimismo nel box di Livio Suppo. Al suo fianco in griglia l’Aprilia di Vinales e la Ducati di Luca Marini, che conferma di aver trovato il giusto feeling con la sua Desmosedici GP22. Resta appollaiato nelle retrovie il tandem italiano Yamaha: 18° Franco Morbidelli, 19° Andrea Dovizioso. Fanalino di coda il rookie Raul Fernandez che alla fine di questa stagione MotoGP lascerà la KTM Rc16 del team Tech3. Due le alternative: il Mondiale Superbike o il team RNF di Razlan Razali. Parte ultimo Alex Marquez per non aver partecipato alla Q1 dopo la caduta nelle FP4.