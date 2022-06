Non poteva esserci maniera migliore per celebrare il rinnovo tra Fabio Quartararo e Yamaha. Il campione MotoGP si mostra davvero superiore in Catalunya, in una fuga per la vittoria che non ha rivali. Un altro affondo verso i rivali, in particolare Pecco Bagnaia, colpito alla prima curva e costretto al prematuro ritiro. La battaglia per le restanti posizioni del podio vede una scena incredibile: Aleix Espargaró sbaglia a contare ed inizia ad esultare un giro prima della bandiera a scacchi! Ringrazia il duo Pramac, doppietta Ducati sul podio del Montmeló. La cronaca del Gran Premio di Catalunya.

Le gomme

La gara

Neanche tempo di partire che ecco il pasticcio alla prima curva: Alex Rins, Pecco Bagnaia e Takaaki Nakagami sono tutti a terra! Una carambola scatenata dal giapponese, che provoca il volo dell’alfiere Suzuki e la scivolata dell’italiano. ‘Pecco’ riparte solo per tornare al box, è un altro brutto colpo per le sue ambizioni iridate… Poche curve e finisce a terra anche Stefan Bradl, mentre in testa c’è subito il campione Yamaha in palla. Quartararo ci sta provando, tenta subito la fuga su Aleix Espargaró e sul duo Pramac, mentre il resto del gruppo è già ad oltre due secondi. Abbandona la compagnia Bezzecchi, stesso discorso anche per entrambi i ragazzi di casa Gresini! In testa la situazione è presto chiara, con Quartararo che ingrana la marcia e non lascia scampo ai rivali.

Un finale incredibile

‘El Diablo’ lascia ai tre immediati inseguitori, ovvero Aleix Espargaró, Martín e Zarco, la lotta per le rimanenti posizioni del podio. Per Andrea Dovizioso è un’altra corsa da dimenticare, visto che rientra al box a pochi giri dalla fine… Ma Yamaha ha molto da festeggiare con il suo caposquadra. Non c’è maniera migliore per festeggiare il rinnovo: super trionfo di Fabio Quartararo, un dominio incredibile al Montmeló! Finisce invece in maniera pazzesca la corsa di Aleix Espargaró: è solido secondo, ad un passo dal podio in casa… Ma festeggia un giro prima! Jorge Martín e Johann Zarco ringraziano, limitando così i danni in casa Ducati ed anzi portando ben due GP22 sul podio. L’alfiere Aprilia è inconsolabile, che errore dopo un super weekend…

La classifica

La classifica MotoGP generale

Foto: Valter Magatti