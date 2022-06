MotoGP, Ciabatti congeda Miller: Ducati punta su Rins (o Mir)

In casa Ducati c’è finalmente una certezza ufficiale sul mercato piloti MotoGP: Jack Miller cambierà costruttore. L’australiano lascerà la guida della Desmosedici GP dopo cinque stagioni per passare in KTM, dove andrà ad affiancare Brad Binder e ritroverà ai box Francesco Guidotti, ex team manager Pramac ed oggi al servizio di Mattighofen. Per Jack è previsto un contratto biennale che secondo alcuni sarebbe già stato firmato nel week-end in Catalunya.

Bastianini-Martin, il ballottaggio continua

Paolo Ciabatti ha parlato di mercato ai microfoni di Dazn. Sono due le incognite che restano in piedi nell’ambiente di Borgo Panigale. La prima è chi salirà nel team factory tra Enea Bastianini e Jorge Martin, una decisione verrà presa solo dopo la pausa estiva. La seconda è chi arriverà nel team Gresini Racing al posto di Enea, dal momento che, nella peggiore ipotesi, passerà al team Pramac. “Abbiamo sempre detto che l’obiettivo era avere Jorge ed Enea in Ducati per i prossimi due anni. Penso che l’abbiamo raggiunto, prenderemo una decisione per il team factory un po’ più tardi. Sappiamo che Jorge non è perfetto fisicamente e vogliamo vedere qualche gara in più dopo l’operazione“. Il pilota madrileno lunedì verrà operato a Modena e sarà pronto per il ritorno nel prossimo round MotoGP al Sachsenring.

Mercato piloti MotoGP ancora aperto

Johann Zarco resta inamovibile per Paolo Campinoti nel team Pramac, Fabio Di Giannantonio conferma di aver intrapreso un percorso di apprendimento progressivo con la Ducati Desmosedici GP. Ma chi sarà il suo compagno di squadra nella prossima stagione MotoGP? Due i nomi sul tavolo: Miguel Oliveira e Alex Rins. L’uscita di Suzuki offre un’occasione imperdibile e il pilota spagnolo potrebbe trovare posto nel box di Nadia Gresini. “Tutti sanno che Jack [Miller] non sarà con noi l’anno prossimo. Nel team Gresini parliamo un po’ con loro. Ci sono piloti interessanti che, per decisione di Suzuki, sono sul mercato. Penso che dovremo aspettare qualche settimana per vedere chi sarà il pilota di Gresini“.

Foto: Motogp.com