Moto2 Catalunya: Vietti di forza su Canet, 3^ vittoria del 2022!

Parecchie difficoltà venerdì, sabato la risalita con la pole position, domenica la ciliegina sulla torta. Celestino Vietti si mette in tasca 25 punti preziosi alla fine di una battaglia serrata con Aron Canet. Il Mugello è dimenticato, ecco la pronta risposta con allungo in classifica Moto2, visto il settimo posto del rivale Ai Ogura. Lo spagnolo di Pons è di nuovo sul podio, ma la prima vittoria si fa attendere ancora, mentre Augusto Fernández chiude 3° davanti a Jake Dixon. Ecco com’è andata.

Roberts la butta via

La categoria Moto2 perde uno dei suoi esordienti. Gabriel Rodrigo non disputerà il resto della stagione per infortunio, i dettagli. Guardando la pista, lo scatto migliore non è quello del poleman Vietti, che viene subito beffato da Roberts, Dixon e Canet. Poche curve dopo anche da Arenas, per ritrovarsi così il co-leader Ogura (10° in griglia) proprio negli scarichi. Finisce presto la corsa di Alex Toledo, all’esordio da sostituto di Rodrigo ma caduto dopo pochi giri alla curva 10. Non va meglio a Salac (curva 12) e Beaubier (curva 14), arriva una Long Lap Penalty per Arbolino, mentre si accende presto il testa a testa tra Vietti ed Ogura. Prima di qualche difficoltà in più per il giapponese, che perde svariate posizioni. In vetta Joe Roberts è lanciato, sta volando via a caccia del secondo trionfo stagionale… Ma a 12 giri dalla fine succede l’incredibile, un incidente alla curva 5 che lo mette fuori causa! Che peccato per l’americano, solido protagonista del GP fino a quel momento.

Credits: Valter Magatti

Vietti vs Canet, che battaglia!

Con l’alfiere Italtrans fuori causa, la lotta per il podio ora è di chi segue, ovvero del gruppetto composto da Dixon, Canet, Arenas, Vietti, Fernández e Schrötter. Poco dietro finisce invece la corsa di Sam Lowes, a terra alla curva 12, mentre in seguito Albert Arenas rallenta per poi fermarsi per un problema meccanico. Giro dopo giro però diventa chiaro che la vittoria è una questione tra Celestino Vietti ed Aron Canet: i due non si risparmiano, finché l’italiano non riesce a cogliere lo spunto vincente per passare al comando e tenere a bada il rivale. Ritorno alla vittoria, bella zampata del leader Moto2 che ricomincia anche ad allungare in campionato! Lo spagnolo rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria, terzo gradino del podio per Augusto Fernández.

La classifica

Classifica Moto2 generale

Foto: Valter Magatti