MotoGP, adesivi-riparazione-verniciatura: il fantastico mondo di Alex Design

Il motorhome di Alex Design è in viaggio da ieri sera, direzione GP del Sachsenring, l’arrivo è previsto nella giornata di oggi. Da decenni Alessandro Mazzocchetti e la sua squadra forniscono servizio di assistenza, riparazione e verniciatura nel paddock della MotoGP, lavorando per i team delle tre classi che richiedono il loro aiuto durante i week-end di gara. Fa parte di quella grande carovana del Motomondiale che va in giro per il mondo ad offrire spettacolo per gli amanti del motorsport. Ma dietro lo show dei piloti che sfrecciano fra curve e rettilinei c’è il supporto di centinaia, migliaia di persone che spesso restano fuori dai riflettori mediatici.

Alex Design: men at work in MotoGP

Alex è un mix di professionalità e simpatia, sempre in viaggio per affari e vita privata. Un uomo come tanti, ma con una marcia in più da inserire quando è necessario. Hanno trascorso la notte alternandosi alla guida, così da arrivare in tempo per montare il loro truck al Sachsenring e rimediare ad un piccolo contrattempo sopraggiunto ieri pomeriggio prima della partenza. Da domani il suo laboratorio sarà pulsante e attivo per ogni occorrenza della MotoGP, Moto2 e Moto3. “Mercoledì mattina esaminiamo tutti i lavori arrivati dai nostri team clienti, ogni lavoro ha una sua particolarità… bisogna capire se procedere con un intervento parziale di riparazione e verniciatura delle carene“.

Il suo braccio destro è Max, all’interno del team da diversi anni. “Si occupa del reparto grafica e stampa, elabora i file che arrivano via mail, li deve ridimensionare, fa la prova colore, la prova taglio, la discute insieme al reparto verniciatura. La seconda fase della realizzazione dell’adesivo è la rifinitura in verniciatura, dove diamo i colori e tra un colore e l’altro possiamo applicare i loghi e le grafiche adesive, che siano digitali o intagliate al plotter, fino al refinishing dove viene dato il trasparente per dare la rifinitura lucida o opaca“.

In viaggio verso il Sachsenring

Non solo riparazione e verniciatura, Alex Design realizza anche adesivi in seduta stante. Un gruppo di lavoro unito che arriva a conteggiare fino a 8 persone nei casi di maggior carico: “Solitamente siamo quattro o sei, ma se necessario arriviamo anche a otto. In vista del Sachsenring abbiamo già dei lavori per i team VR46, Leopard, KTM Ajo e potrebbe arrivare qualcosa da Ducati Corse – spiega Alex -. A Barcellona abbiamo lavorato molto sulla velocità, sembrava di essere ad un pronto soccorso. I pezzi in carbonio venivano riparati, verniciati e riconsegnati in due, tre o massimo quattro ore. In Germania i team prepareranno sicuramente delle scorte in vista della “doppietta”, poiché la settimana successiva ci sarà anche il GP di Assen“.

La vita nel paddock MotoGP

Non sempre è possibile prevedere se dormiranno in hotel o nel motorhome. Un paio di cadute in pista possono influire sui loro ritmi di lavoro, fino a quando non rientrano tutti ai box regna una certa imprevedibilità. “Gli autisti dormono qui, è la loro usanza e non vogliono andare in hotel. Nel truck abbiamo anche un’area relax e notte. Quando il lavoro è programmato e possiamo completarlo entro le 8-9 ore della giornata andiamo in albergo. Ma se si incrementa il lavoro ognuno di noi si organizza nel truck, arrangiandosi con una brandina. Abbiamo un frigo bar e dei fornetti elettrici per cucinare delle piccole cose sfiziose, come un panino con wurstel e ketchup o con hamburger. Il martedì e il mercoledì sera andiamo nei ristoranti intorno al circuito, dal giovedì andiamo nelle aree hospitality a seconda dei team con cui lavoriamo“.

Meggy la mascotte

Insieme a loro viaggia anche Meggy, un carlino toy di colore nero, inseparabile amica di viaggio e di vita di Alex. “Di regola i cani non possono stare nel paddock, sono l’unico a cui lo consentono. Tra poco Meggy festeggerà 12 anni di paddock, è la mascotte del gruppo, ama farsi la passeggiata serale in piedi sullo scooter e conosce tutti i piloti. Durante il giorno ha la sua poltroncina dove resta tranquilla, saluta i clienti che entrano, scodinzola, fa parte di noi“. In squadra anche Francesco detto ‘Ciccio’, l’autista più anziano del paddock che di recente ha compiuto 73 anni ed ha una licenzia di guida per veicoli speciali. La seconda guida è Alex, il Mandrake, poi c’è Max ‘il nano monkey’ perché è piccoletto, ti guarda, parla poco. Aurora ‘la principessa’, che fa da coordinatrice e segreteria, Mauro, Egor ‘il cugino di Zagor’ del reparto carrozzeria, Mauretto ‘lo statista’. Da romano verace Alex ha voluto affibbiare un nomignolo ad ogni componente della squadra per rimarcare l’ambiente amichevole e familiare in cui si ritrova ad operare, perché è l’unione che fa la forza e ci si muove in piena sintonia per l’ottimizzazione di un lavoro al limite, in tipico stile MotoGP.

Carene Ducati in anteprima

Il lavoro prosegue fino al martedì pomeriggio nel caso di test MotoGP post gara. Si attende la fine dei warm-up per sapere se nei giorni successivi si dovranno preparare delle parti speciali che verranno provate nel giorno successivo. Come accaduto al Montmelò, quando Alex Design si è ritrovato tra le mani le nuove carene delle Ducati factory poi provate da Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e dagli altri piloti ufficiali. “Continuiamo a lavorare fino al termine delle gare e anche oltre. Quando capitano i test Irta smontiamo la struttura nella giornata di martedì – conclude Alex -. Nella domenica a Barcellona durante il warm-up eravamo già pronti a dipingere di nero opaco due carene della Ducati ufficiale che servivano per i test del giorno dopo. Abbiamo avuto l’onore di svolgere il nostro servizio su delle componenti inedite che dovevano restare segrete fino al giorno seguente“.

Foto di Valter Magatti