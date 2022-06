Tenda by Held, la borsa che si trasforma

Piccola, bellissima e, soprattutto, polifunzionale. TENDA by HELD è una piccola borsa capace di trasformarsi e cambiare la sua funzione passando dal codino, al serbatoio di una moto sino a diventare un praticissimo borsello con manico o da tracolla



Realizzata in resistentissimo nylon, ha un soffietto a cerniera per la regolazione del volume che passa facilmente da 4 a 6 litri. Dotata di inserti riflettenti e di una cuffia antipioggia, una volta separata dalla moto – dove può essere posizionata sia sul codino (copiandone perfettamente le forme), sia sul serbatoio – diventa una pratica borsa da portare a tracolla e nella quale inserire le cose più essenziali quali portafogli, documenti e molto altro ancora.

Quanto costa?

Il sistema di aggancio tramite cinghie in nylon è semplice e praticissimo, ma sono disponibili anche dei magneti opzionali in taglia S. Disponibile nel colore nero, è in vendita al prezzo di euro 69,95 (IVA inclusa)



Caratteristiche

Materiale: tessuto di nylon, soffietto a cerniera per la regolazione del volume, tracolla inclusa, cuffia antipioggia inclusa, inserti riflettenti. Sistema di chiusura cinghie in nylon con aggancio magneti opzionali disponibili. Colore: nero 01 Capacità: 4 – 6 litri. Prezzo (Listino 2022): 69,95 euro (IVA inclusa)