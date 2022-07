British Superbike in pista a Brands Hatch: il tour de force dei piloti

Osservato quasi un mese di sosta, il British Superbike ritorna in pista per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: l’evento estivo di Brands Hatch. Per il ribattezzato “Big Brands Bash“, i protagonisti del più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta hanno incontrato pista perlopiù bagnata nell’inaugurale sessione di prove libere. Per qualcuno, un’opportunità da cogliere al balzo per.. rifiatare!

DAL MONDIALE AL BRITISH SUPERBIKE

Questo il caso di un acciaccato Tarran Mackenzie (McAMS Yamaha) e di Peter Hickman (FHO Racing BMW), entrambi reduci dalla wild card mondiale di settimana scorsa. Con le rispettive squadre dovranno riadattarsi alle moto in configurazione BSB, dopo aver corso a Donington con un “ibrido” per adattarsi alle specifiche regolamentari FIM WSBK.

HASLAM E TAKAHASHI VERSO LA 8 ORE DI SUZUKA

Archiviato questo weekend di Brands Hatch, per qualche pilota il pensiero sarà rivolto alla “gara delle gare” rappresentata dalla 8 ore di Suzuka. I due giapponesi di Honda Racing UK, Takumi Takahashi e Ryo Mizuno, sono stati convocati dalla HRC: il primo da titolare, il secondo da riserva. Non mancherà chiaramente Leon Haslam, il quale non ha di fatto un weekend libero da inizio giugno a questa parte tra BSB, Test e gara della 8 ore, Mondiale Superbike e persino una comparsata nell’IDM a Most. A proposito: molto probabilmente, “Pocket Rocket” non sarà della partita settimana prossima in Repubblica Ceca nel WSBK. Considerati i ritardi nei voli aerei verso il Giappone registratisi nei test di inizio luglio della 8 ore, Kawasaki ha convocato Haslam per scendere in pista già nelle prove pre-evento del martedì. Con tre piloti su tre (Rea, Lowes e Haslam) abitualmente impegnati anche nel Mondiale, KRT non vuole correre rischi di non ritrovarsi nessuno a disposizione.

RORY SKINNER E LA DOPPIA WILD CARD IN MOTO2

Vivrà delle settimane intense anche il 20enne Rory Skinner. Da una parte l’impegno nel BSB con la ferma volontà di riscattare la delusione subita in casa a Knockhill, dall’altra la doppia wild card nel Mondiale Moto2. Come risaputo, il baby-prodigio scozzese affronterà i GP di Silverstone e Spielberg con American Racing. Un impegno in vista, perché no, di una partecipazione a tempo pieno per il 2023.

LE FP1 DEL BRITISH SUPERBIKE

Un’avventura che sarà da seguire, mentre la più stretta attualità ha offerto delle FP1 poco indicative. Con un progressivo miglioramento delle condizioni della pista, concedendo nel finale qualche giro con gomme slick, il capo-classifica Bradley Ray ha stampato il miglior tempo in 1’26″697. Il portacolori OMG Racing Yamaha ha preceduto nell’ordine Lee Jackson, i già menzionati Hickman e Skinner con Kyle Ryde e Glenn Irwin a seguire.

CADE JOSH BROOKES

Tra i migliori interpreti di Brands Hatch, Josh Brookes altresì è incappato in una scivolata senza conseguenze alla Druids. Saranno chiamati agli straordinari i meccanici MCE PBM Ducati in vista delle FP2, anche dall’altro lato del box. Tra gli osservati speciali del weekend figura infatti un Tom Sykes (ventitreesimo nelle FP1) soltanto quattordicesimo in campionato…

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Brands Hatch Circuit, Classifica Prove Libere 1

1- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – Yamaha YZF-R1 – 1’26.679

2- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.259

3- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.275

4- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.416

5- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – Yamaha YZF-R1 – + 1.102

6- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.766

7- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.855

8- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 2.145

9- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.290

10- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 2.368

11- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.455

12- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.539

13- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 2.564

14- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 2.621

15- Dan Linfoot – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 2.812

16- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.894

17- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 3.092

18- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 3.190

19- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 3.399

20- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 3.899

21- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 4.298

22- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 4.939

23- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 7.674

24- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 8.516

25- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 9.180

26- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 9.590

27- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 10.458

28- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 14.945

29- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 15.227

30- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 19.149