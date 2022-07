Ducati WDW, Misano si tinge di rosso. Sabato la Race of Champions

“E’ qui la festa?” Cantava Jovanotti negli anni ’90 ed è realmente qui, a Misano, la grande festa Ducati al WDW 2022. Dal 1998 ogni due anni, salvo casi eccezionali, si radunano migliaia di appassionati delle rosse. Il paddock è affollato fin dal venerdì e si prevedono numeri simili alle ultime edizioni. Nel 2018 al WDW c’erano state oltre 91 mila presenze in 3 giorni, nel 2016 se ne registrarono 81 mila e le stime di oggi sono su quest’ordine di grandezza.

Fin dal mattino ci sono state varie sessioni in pista, test ride in circuito in sella alla Panigale V4 S 2022 ed esibizioni spettacolari degli stunt Emilio Zamora, Victor Chelenkov e Michael Threin. Nel paddock erano già presenti i piloti Ducati impegnanti nel Motomondiale e nel Mondiale Superbike, pronti per l’evento clou del WDW.

Ducati Race of Champions

Il momento più atteso infatti è la Race of Champions, di sabato. La competizione coinvolge tutti i piloti Ducati che partecipano ai differenti campionati mondiali. Si tratta di una gara, con tanto di prove libere e qualifiche suddivisa in due categorie a bordo di Panigale V4 S e Panigale V2 preparate appositamente con configurazione gara. Chi saranno i favoriti? Difficile dirlo. C’è chi si aspetta la vittoria di Pecco Bagnaia o Alvaro Bautista e chi invece sarebbe pronto a scommettere sul successo di Michele Pirro perché essendo il tester Ducati è quello che conosce meglio le moto e la pista. Sicuramente sarà un evento da non perdere ed un’occasione unica di vedere tantissimi campioni in gara su moto tutte uguali (per l’elenco dei presenti leggi qui). La Race of Champion sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP dalle 17 e fino alle 18.15.

Il WDW proseguirà domenica con test drive, spettacoli e tanti eventi nel paddock.

I biglietti

I biglietti sono in vendita sul sito Ducati con prezzi a partire da 45 euro. Sono previste particolari promozioni per i giovani mentre i minorenni entrano gratis purché accompagnati da un adulto munito di regolare biglietto.