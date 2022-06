Honda HRC alla 8 ore di Suzuka 2022 con Iker Lecuona

Di 42 edizioni della 8 ore di Suzuka finora disputate, Honda ne ha vinte 27. Eppure la casa dell’ala dorata alla “sua” gara non vince dal 2014. Per riappropriarsi della vittoria, il Team HRC quest’anno presenzierà alla “gara delle gare” con l’equipaggio formato da Tetsuta Nagashima, Takumi Takahashi e Iker Lecuona, individuati dopo una doppia-tornata di selezioni effettuata nelle scorse settimane.

IKER LECUONA AL DEBUTTO ALLA 8 ORE DI SUZUKA

La grande novità è chiaramente rappresentata da Iker Lecuona. Pilota HRC nel Mondiale Superbike, ha provato insieme a Xavi Vierge di recente la CBR 1000RR-RW #33, viaggiando molto forte sul passo gara (costantemente sul 2’07”). Il pilota spagnolo dai trascorsi MotoGP ha vinto il ballottaggio con il connazionale Vierge, apprestandosi a debuttare alla 8 ore con l’intento di affermarsi come il terzo spagnolo vincitore della gara dopo Carlos Checa (2008) e Pol Espargaro (2015 e 2016).

HRC PUNTA SU NAGASHIMA E TAKAHASHI

Non sorprende invece la scelta degli altri due piloti. Tester dei progetti MotoGP e World Superbike, Tetsuta Nagashima era sicuro del posto, ancor più dopo il mostruoso 2’05″737 siglato nei primi test ufficiali. Ritroveremo in sella alla CBR #33 anche Takumi Takahashi, il quale sta vivendo un’esperienza nel BSB a dir poco complicata, ma a Suzuka è una certezza. Vuoi per le tre vittorie (2010, 2013, 2014) con HARC-PRO Honda, vuoi per il fatto che ha già difeso i colori del Team HRC nelle ultime due edizioni (2018 e 2019).

LIVREA SPECIALE?

Annunciata la line-up di piloti, la CBR 1000RR-RW in versione 8 ore di Suzuka 2022 verrà svelata nei prossimi test in programma ad inizio luglio. Stando ai rumors, dovrebbe vestire una livrea dedicata al 30° anniversario della CBR Fireblade…