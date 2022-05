Kawasaki e Honda a Suzuka: prove di 8 ore

L’attenzione per il Mondiale Endurance è incentrata sull’imminente 24 ore di Spa, ma nel frattempo dall’altra parte del mondo i Factory Team preparano la 8 ore di Suzuka. Sul tracciato dell’ottovolante, Kawasaki KRT e Honda HRC stanno affrontando i primi test privati in previsione della “gara delle gare“, registrando subito alcuni tempi interessanti. La sfida in previsione della 8 ore del 7 agosto prossimo è accesissima, con i due squadroni che non hanno lasciato nulla al caso.

KAWASAKI VELOCISSIMA CON LOWES E HASLAM

Detentori del trofeo alla luce della trionfale (e rocambolesca) affermazione del 2019, Kawasaki KRT sarà nuovamente presente alla 8 ore di Suzuka con la gestione di Provec, affidando la Ninja ZX-10RR #10 a Jonathan Rea, Alex Lowes e Leon Haslam. Se il 6 volte Campione del Mondo Superbike non ha presenziato a questi test, i suoi due compagni di equipaggio hanno sgrossato gran parte del lavoro di sviluppo di una ZX-10RR non così dissimile dalla versione WSBK. Con una moto a testa, Lowes e Haslam hanno macinato chilometri nei due giorni, viaggiando con una buona costanza di rendimento sul ritmo del 2’07”. Buona notizia anche il gap motoristico colmato rispetto a 3 anni or sono: superati i 300 km/h sul rettifilo verso la 130R, in linea con Honda.

HRC PUNTA SU LECUONA E VIERGE PER SUZUKA

Su livelli di competitività analoghi è accreditata Honda HRC. A questi test sono stati convocati direttamente dal Mondiale Superbike Iker Lecuona e Xavi Vierge, entrambi al loro esordio assoluto a Suzuka e già chiamati ad un lavoro “da Endurance“. Nei due giorni hanno perlopiù effettuato long-run (da 28 giri rispetto ai 24 della concorrenza), scoprendo le peculiarità della Fireblade in configurazione 8 ore e degli pneumatici Bridgestone. Nei prossimi giorni HRC annuncerà quale sarà l’equipaggio della CBR #33 per la 8 ore, presumibilmente con i due spagnoli affiancati dal tester Tetsuta Nagashima per il Team più “europeo”, destinando Takumi Takahashi e Ryo Mizuno ad altre squadre (HARC-PRO?). Dopo la sconfitta delle ultime edizioni, Honda vuole giocarsi più carte per riappropriarsi della vittoria.

TEST UFFICIALI A SUZUKA SETTIMANA PROSSIMA

Le attività a Suzuka proseguiranno settimana prossima con due giorni di test ufficiali in data 9-10 giugno ai quali non presenzieranno i piloti impegnati nel Mondiale Superbike. Kawasaki KRT e Honda HRC hanno già confermato la loro adesione alle prove, mentre come risaputo Yamaha Factory non sarà della partita dalla 8 ore.