Rea, Lowes, Haslam: dream team Kawasaki per la 8h Suzuka 2022

L’atteso annuncio è arrivato. Kawasaki sarà ufficialmente al via della 8 ore di Suzuka 2022 in programma il 7 agosto prossimo con un vero e proprio “dream team” formato da Jonathan Rea, Alex Lowes e Leon Haslam. Come per la trionfale (e controversa) edizione 2019, KRT sarà impegnata nella “gara delle gare” con la struttura diretta da Guim Roda, con l’obiettivo di centrare la seconda affermazione consecutiva e la terza vittoria per la casa di Akashi alla 8 ore.

DREAM TEAM KAWASAKI

Sotto le insegne Kawasaki Racing Team Suzuka 8H si alterneranno in sella alla Ninja ZX-10RR ufficiale tre piloti che, eccezion fatta per l’edizione 2015, si sono spartiti le vittorie a Suzuka dal 2012 a questa parte. Il 6 volte Campione del Mondo Superbike Jonathan Rea andrà all’assalto del terzo personale successo dopo le precedenti affermazioni del 2012 (con F.C.C. TSR Honda) e 2019 (con Kawasaki KRT). Obiettivo quarta vittoria invece per Alex Lowes, per la prima volta in gara alla 8 ore dopo il tris di successi con Yamaha Factory (dal 2016 al 2018). Completa l’equipaggio titolare Leon Haslam, tra gli artefici del successo Kawasaki del 2019 e, ancor prima, vincitore nel biennio 2013-2014 con HARC-PRO Honda.

JONATHAN REA ENTUSIASTA

Chiaramente Jonathan Rea sarà l’osservato speciale di questa spedizione Kawasaki alla 8 ore di Suzuka 2022. “Non vedo l’ora di tornare in Giappone. L’atmosfera della 8 ore di Suzuka è fantastica e apprezzo sempre l’affetto dei fan giapponesi“, afferma JR65. “Sono impaziente di correre è l’obiettivo non può che essere la vittoria. Insieme ad Alex e Leon abbiamo molta esperienza, ma come sempre nell’Endurance non si sa mai cosa potrà succedere“.

KAWASAKI PUNTA ALLA TERZA VITTORIA

Per Kawasaki l’obiettivo è di centrare la terza vittoria alla 8 ore di Suzuka. Nel 1993 la prima affermazione con Scott Russell e Aaron Slight schierati sotto le insegne ITOHAM Kawasaki, con il bis nel 2019 dopo 26 anni d’attesa nell’ultima edizione della 8 ore disputata. Come tre anni or sono, il programma sportivo di Akashi anche a Suzuka sarà gestito da Provec, con la presenza di tecnici e meccanici abitualmente impegnati nel Mondiale Superbike.