MotoGP, Ducati-Oliveira trattativa fallita: la verità di Gigi Dall’Igna

Ducati ha collezionato 8 pole position e sei vittorie nella prima parte del campionato MotoGP 2022. Enea Bastianini e Pecco Bagnaia hanno incassato tre vittorie ciascuno, numeri che permettono alla Casa di Borgo Panigale di puntare al terzo Mondiale Costruttori. Ma il vero obiettivo resta il titolo Piloti, anche se il leader Fabio Quartararo vanta 58 punti di vantaggio su Zarco e 66 su Bagnaia. Negli ultimi cinque anni Ducati è arrivata per tre volte seconda nel campionato piloti, magro premio di consolazione per una squadra che deve colmare quanto prima un vuoto che va avanti dal 2007.

I piloti di nuova generazione

Gigi Dall’Igna e i suoi uomini sono riusciti a portare otto Desmosedici GP in griglia, delle quali cinque con specifiche ufficiali. Soprattutto, il prototipo emiliano sembra al momento quello più agevole nella guida, adatto anche per un rookie, come dimostrano i risultati di Bastianini nel 2021 e di Bezzecchi nel 2022. Dopo l’addio di Jorge Lorenzo e le partenze di Dovizioso e Petrucci hanno scelto solo piloti “interni” e giovani, potendo contare anche su ben tre team satelliti, dopo l’arrivo di VR46 e Gresini. “Quando inizi una carriera in MotoGP con un giovane pilota, non sai cosa succederà – sottolinea il Direttore Generale di Ducati Corse -. Ma alla fine siamo abbastanza contenti dei risultati raggiunti. Abbiamo più di un top rider sulla nostra moto al momento. Questo è sempre stato il nostro obiettivo“.

La vicenda Marquez-Oliveira

Dalla prossima stagione MotoGP arriverà un altro giovane pilota tra le file del team Gresini. Il due volte campione del mondo Alex Marquez farà coppia con Fabio Di Giannantonio. Nadia Gresini e le alte cariche della squadra hanno dialogato inizialmente con Miguel Oliveira, prima che la trattativa finisse senza buon esito. “La discussione finale è stata tra Oliveira e Gresini Racing, non Ducati. La squadra ha dovuto prendere la decisione finale“, ha precisato Dall’Igna. “Saremmo stati felici di avere Oliveira in sella alla nostra moto in futuro. È un pilota che mi piace molto. Non solo a me, a tutti in Ducati piace il suo stile di guida e il suo atteggiamento mentale. Era sicuramente una delle migliori opzioni“.

Obiettivo titolo MotoGP

L’inizio della stagione MotoGP 2022 non è stato dei migliori per il team Ducati factory. Pecco Bagnaia ha raccolto sì tre vittorie, ma anche quattro zeri in gara (l’ultimo al Sachsenring) che pesano fortemente sulla classifica. Borgo Panigale può certamente vantare di avere una moto competitiva in griglia, ma non è più sufficiente. “Ma prima di vincere il campionato piloti devi costruire la moto giusta“, ha aggiunto Gigi Dall’Igna a Speedweek.com. “Nel 2007 la Ducati forse non era la moto migliore, ma Stoner e le gomme Bridgestone hanno compensato molto. A volte accadono situazioni come questa, a volte no“. Speranza finite per il titolo 2022? “Non sai mai cosa accadrà. Il nostro obiettivo è provarci fino all’ultima gara. Lo faremo, senza dubbio”.