MotoGP Sachsenring: Quartararo maestoso, Bagnaia sbaglia ancora

Ora Fabio Quartararo è esattamente a +91 su Pecco Bagnaia. Il trionfo del nuovo dominatore del Sachsenring e il pesantissimo zero del pilota Ducati hanno dato una mazzata definitiva ai sogni di gloria della truppa italiana… Continua a sorridere invece il campione MotoGP in carica, al primo trionfo su una pista da percorrere in senso antiorario. Con dedica al genitore Etienne (oggi è la festa del papà in vari paesi, Francia compresa). La miglior Ducati oggi è quella guidata da un solido Johann Zarco, ormai una certezza per Ducati ed anche oggi ottimo 2°. Jack Miller infine ha tirato fuori gli artigli per prendersi un bel terzo posto dopo aver dovuto scontare anche una sanzione. Ecco com’è andata e la situazione in classifica generale.

Il guizzo del campione

Da ricordare che Miller deve scontare una Long Lap Penalty per caduta in regime di bandiera gialla seguito all’incidente di Aleix Espargaró nelle FP4. Si spegne il semaforo e Quartararo riesce ad avere lo spunto vincente alla prima curva, prendendo il comando su Bagnaia, Espargaró ed un quartetto Ducati. Il #63 ci prova poco dopo, il leader MotoGP risponde immediatamente, ma occhio anche dietro di loro. Zarco, che ha perso una sola posizione al via, riesce ad avere la meglio sul pilota di punta Aprilia. Ecco intanto un quadro delle gomme scelte dai vari piloti MotoGP. Si può notare anche il colpo di scena già definitivo per Ducati ed i suoi sogni mondiali…

Addio titolo 2022

Pecco Bagnaia infatti ha sbagliato ed è caduto alla curva 1, è un altro zero pesantissimo… Nello stesso punto è scivolato pure Joan Mir (ampiamente fuori traiettoria nel tentativo di resistere ad Oliveira), a terra Darryn Binder ma alla curva 13. Seguirà poi un doppio zero per LCR Honda: Nakagami è protagonista di un incidente, Alex Márquez invece rientra al box. Da sottolineare invece la risalita di Viñales, che in pochi giri aggancia il compagno di box 3°. Duo Aprilia però che non rimane solo a lungo: dopo aver scontato la sanzione, Miller s’è lanciato all’inseguimento. Ma il #12 di colpo rallenta, qualcosa non funziona sulla sua RS-GP: l’abbassatore s’è bloccato! Il pilota spagnolo torna al box, è uno sfortunato ritiro… Saluta la corsa anche Pol Espargaró, molto dolorante alle costole dopo il botto di venerdì. Tornando in testa, Fabio Quartararo davvero non ha rivali, è un pugno sul tavolo forse già definitivo per il titolo 2022. Miglior Ducati intanto è Johann Zarco, autore di una corsa solida e parte di un’altra doppietta francese. Il duello per il terzo posto alla fine si risolve a tre giri dalla fine, con un’altra rossa sul podio. Jack Miller infatti approfitta di un errore di Aleix Espargaró, in crisi di grip e non più in grado di riprenderlo.

La classifica di gara

La classifica MotoGP iridata

