O’Halloran vince il super-show di Gara 2 del British Superbike

I 2.039 metri di Knockhill si prestano allo spettacolo ed il British Superbike si riconferma uno show unico nel suo genere. Se Gara 1 non ha offerto grandi emozioni, la seconda corsa in programma sui saliscendi dello short-track scozzese ha generato un confronto-a-quattro per il primato con l’affermazione finale di Jason O’Halloran. L’australiano del team McAMS Yamaha ha avuto ragione della coppia formata da Lee Jackson e Rory Skinner, con quest’ordine sul podio a precedere un Bradley Ray in calo nelle tornate conclusivi della contesa.

LOTTA A 4 NEL BRITISH SUPERBIKE

Vincitore di Gara 1 e sempre più capo-classifica di campionato, Brad Ray si era posto con i favori del pronostico per una Gara 2 che nn ha sortito gli effetti sperati. Al via si è fatto sorprendere dapprima dal compagno di squadra Kyle Ryde e, successivamente, da un Rory Skinner determinato a fare gli onori di casa. Per il baby-prodigio del BSB sembrava la gara giusta per salire sul gradino più alto del podio, ma una Safety Car e la rimonta di O’Halloran hanno fatto il resto.

BOTTO TRA HASLAM E STACEY

Ritrovatosi in testa abbozzando un tentativo di fuga, Rory Skinner ha visto il proprio vantaggio depauperato al nono giro per l’ingresso della Safety Car dovuto al contatto al Taylor’s Hairpin tra Storm Stacey e Leon Haslam, risoltosi senza conseguenze per entrambi ed alcun provvedimento da parte della direzione gara. I tre giri di neutralizzazione della contesa hanno ricompattato il gruppo, favorendo lo stesso Jason O’Halloran, in grado di sfilare Ray e, al quart’ultimo giro, Skinner in uscita proprio dall’ultimo tornantino.

VERSO GARA 3 DEL BRITISH SUPERBIKE

O’Halloran ha così messo a segno la terza affermazione stagionale seguito da Jackson, secondo beffando in volata dopo un duello pazzesco il proprio team-mate Skinner. Con Ray quarto, Ducati si consola con il quinto e sesto posto rispettivamente di Bridewell e Brookes, ma non con Tom Sykes soltanto undicesimo. Per tutti ancora una fatica in programma con Gara 3 nel tardo pomeriggio.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Knockhill, Classifica Gara 2

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 30 giri in 24’18.655

2- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.715

3- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.010

4- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.821

5- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 2.810

6- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 3.406

7- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 4.327

8- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 4.439

9- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 6.094

10- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 7.286

11- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 9.361

12- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 12.589

13- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 15.229

14- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 15.371

15- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 16.017

16- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 16.656

17- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 20.647

18- Dan Linfoot – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 21.398

19- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 25.495

20- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 25.757

21- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 38.407