Bradley Ray vince e allunga nel British Superbike

“Total domination“. A tutti gli effetti quello di Bradley Ray in Gara 1 del British Superbike a Knockhill è stato un dominio totale. Scattato dalla pole position per la prima volta in questa stagione (e da quattro anni a questa parte…), il portacolori RICH Energy OMG Racing Yamaha ha monopolizzato la scena con un effettivo grand chelem. Pole position, vittoria, giro più veloce (con il nuovo primato in 47″434) e corsa condotta dal primo all’ultimo giro, lasciando agli avversari nemmeno le briciole lungo il cammino.

BRAD RAY SEMPRE PIU’ LEADER DEL BRITISH SUPERBIKE

Fin troppo facile sulla carta questa vittoria per Brad Ray. Dalla pole, “Telespalla” ha costruito, gestito e sapientemente amministrato un vantaggio superiore ai 2″ nei confronti di Jason O’Halloran, confermatosi più diretto avversario con il secondo posto in gara ed in campionato. Questa combinazione di risultati ha prodotto una prima mini-fuga in campionato da parte di Ray, ora a +33 sull’australiano di casa McAMS Yamaha nella generale, con ancora due gare da disputarsi sui saliscendi scozzesi di Knockhill.

RORY SKINNER OK, TARRAN MACKENZIE KO

A proposito di Scozia, sabato dolceamaro per i supporters locali. Da una parte la gioia di vedere il baby-prodigio Rory Skinner sul podio, terzo avendo ragione del compagno di squadra in FS-3 Kawasaki Lee Jackson e di un Kyle Ryde autore di un passo del gambero proprio sul finale. Dall’altra il forfait del Campione in carica Tarran Mackenzie, il quale non ha corso dopo la caduta nel corso del Q1, con l’auspicio di tornare in pista domani per le restanti due gare in programma.

TOM SYKES E LEON HASLAM FUORI DALLA TOP-10

Se la Honda si difende con Glenn Irwin settimo, Ducati annovera i soli Tommy Bridewell (8°) e Josh Brookes (10°) nella top-10. Non Tom Sykes, dodicesimo e battuto nel duello diretto con l’altro atteso protagonista di questa stagione Leon Haslam (VisionTrack Kawasaki). Per “Pocket Rocket”, oberato di impegni in questo mese tra BSB e test per la 8 ore di Suzuka, si aggiungerà settimana prossima anche la partecipazione all’IDM Superbike a Most con Kawasaki Weber-Motors…

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Knockhill, Classifica Gara 1

1- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 22 giri in 17’36.028

2- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.676

3- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.218

4- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.294

5- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 3.688

6- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 5.053

7- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 6.142

8- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 6.263

9- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 6.643

10- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 11.373

11- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 11.488

12- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 12.381

13- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 13.719

14- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 13.875

15- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 15.372

16- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 22.026

17- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 22.765

18- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 23.217

19- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 23.560

20- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 23.867

21- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 25.452

22- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 26.161

23- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 26.676

24- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 31.504

25- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR – a 1 giro