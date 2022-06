Bradley Ray ritrova la pole nel British Superbike per 0″005

Complessivamente 31 piloti in pista, un buon numero di pubblico già nella giornata odierna, intervenuto per assistere ad un’esaltante Q2 del British Superbike sui saliscendi di Knockhill. Sul celebre “short track” scozzese, il capo-classifica di campionato Bradley Ray (RICH Energy OMG Racing Yamaha) ritrova la pole dopo quattro anni, lasciando a soli 5 millesimi Jason O’Halloran (McAMS Yamaha).

CHE POLE DI RAY NEL BRITISH SUPERBIKE

Presentatosi a Knockhill da capo-classifica di campionato, Bradley Ray ha tirato la zampata al momento più opportuno. Nel decisivo Q2 delle qualifiche ufficiali, “Telespalla” in 47″131 si è appropriato della prima pole stagionale, la quinta in carriera e, non da meno, la prima personale da Silverstone 2018. All’epoca pilota Buildbase Suzuki, oggi con OMG Racing Yamaha può sognare il colpaccio.

17 PILOTI IN 1 SECONDO

Con soli 2.039 metri di layout, chiaramente i distacchi sono contenuti, proiettando un plotone di 17 piloti (di 18) del Q2 racchiusi in meno di 1″. Tra questi figura il già menzionato Jason O’Halloran, secondo a soli 5 millesimi da una potenziale seconda pole stagionale nonché consecutiva. L’australiano, rimasto ai box nei conclusivi minuti, ha avuto ragione di Lee Jackson (FS-3 Kawasaki) e di Danny Buchan, quarto con SYNETIQ BMW by TAS sul tracciato dove vinse due gare lo scorso anno.

A TERRA GLI SCOZZESI

Se tra gli attesi protagonisti Tom Sykes (13°) e Leon Haslam (15°) non si discostano dal loro abituale livello di competitività emerso in questo primo scorcio di campionato, il numerosissimo pubblico scozzese non ha avuto gioie in questa qualifica. Il Campione in carica Tarran Mackenzie, complice una rovinosa scivolata alla prima curva, non ha superato il taglio del Q1 e scatterà pertanto dalla diciannovesima casella in Gara 1. Meglio è andata a Rory Skinner, quinto nonostante una caduta alla Clark a Q2 in corso con la prima fila ampiamente alla portata.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Knockhill, Classifica Qualifiche (Q2)

1- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 47.131

2- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.005

3- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.249

4- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.313

5- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.316

6- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.420

7- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.425

8- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.463

9- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.574

10- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.617

11- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.642

12- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.706

13- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.714

14- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.760

15- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.773

16- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.883

17- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 0.890

18- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1.129

La Griglia di Partenza di Gara 1

1- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

2- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1

3- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

4- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

5- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

6- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

7- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

8- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

9- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R

10- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R

11- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

12- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

13- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R

14- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR

15- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

16- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

17- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR

18- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R

19- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1

20- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

21- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR

22- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

23- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

24- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R

25- Dan Linfoot – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR

26- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

27- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

28- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000

29- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR

30- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

31- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR