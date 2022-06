Super bagarre nel British Superbike a Knockhill: 19 piloti in 1″

Uno “short track” atipico. Knockhill, teatro del quarto appuntamento stagionale del British Superbike, con i suoi 2.039 metri offre un po’ tutto: tornantini, settori veloci, saliscendi. Insomma, al tracciato scozzese non manca nulla, men che meno al BSB che presenta un plotone di 19 piloti racchiusi in meno di 1″ al termine delle prime due sessioni di prove libere.

DALLA PIOGGIA ALLO SPETTACOLO DEL BRITISH SUPERBIKE

Superata un’interlocutoria prima sessione di prove libere bagnata dalla pioggia, nel pomeriggio i 40 minuti di FP2 hanno visto i piloti dare il massimo. Non soltanto per assicurarsi il miglior tempo, ma soprattutto per ottenere uno dei 12 posti diretti per il decisivo Q2 delle qualifiche ufficiali in programma domani. Non un problema per Jason O’Halloran, su McAMS Yamaha in 47″648 il più veloce in pista a precedere Glenn Irwin, secondo e reduce da un superlativo TT.

TOM SYKES NEL Q2

Scorrendo la classifica, si scorge per la prima volta tutti e tre i Ducatisti ammessi direttamente al Q2. Da Tommy Bridewell (3°) a Josh Brookes (5°), passando per un Tom Sykes 10°, qualificatosi per il rotto della cuffia. Gli illustri esclusi rispondono così al nome dell’idolo di casa Tarran Mackenzie (13°), Leon Haslam (20°) e, soprattutto, il capo-classifica di campionato Bradley Ray. Per “Telespalla” una sessione da dimenticare complice una scivolata senza conseguenze al Taylor’s Hairpin. Domani lo attenderà il Q1 e la prima di tre gare in programma nel weekend…