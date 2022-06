MotoGP, mercato piloti: Aleix Espargarò lancia l’indiscrezione

Nel week-end del Sachsenring il mercato piloti MotoGP tace. Molti si aspettavano notizie ufficiali da Miguel Oliveira, ma il portoghese si è limitato ad annunciare semplicemente l’addio a KTM. Non ha accettato la “retrocessione” nel team satellite Tech3 e quindi resta da capire quale sarà la prossima destinazione. Due le possibilità a disposizione: la prima porta a Gresini Racing ed è quella più accreditata. Almeno fino a qualche giorno fa…

Aprilia su Miguel Oliveira

Al termine delle prove libere MotoGP in Germania è Aleix Espargarò ad aprire l’argomento. Dalla stagione 2023 Aprilia avrà il suo team satellite RNF e va alla ricerca di due piloti. Sul taccuino di Massimo Rivola e Razlan Razali ci sono vari nomi, ma il parere del suo “capitano” conta. Del resto è stato il maggiore dei fratelli Espargarò a raccomandare Maverick Vinales lo scorso anno ai vertici di Noale. “Giovedì ho parlato con Massimo (Rivola) e lui mi ha chiesto quale fosse la mia opinione su Oliveira, cosa ne pensassi. Gli ho detto: “Ma Gresini adesso non lo annuncia?”. Mi ha detto di no: “Non so di cosa si tratta Gresini, ma posso dirti che stiamo trattando con Oliveira“.

L’altro nome al vaglio di Aprilia è quello di Raul Fernandez, anche se Aleix non dice esplicitamente il nome. “Uno dei piloti che gli piace di più è spagnolo e giovane… Fernandez= No, no! Penso che sia un buon pilota per quello che ha fatto l’anno scorso“, ride Espargarò. “In Moto2 ha segnato 300 punti ed è una categoria che non mi piace per nulla, è molto difficile“.

I dubbi del mercato MotoGP

A questo punto il mercato piloti vaga nell’incertezza. Joan Mir e Honda ancora non hanno annunciato nulla e di recente il maiorchino ha ammesso: “Per il mi ostile di guida la Honda non si adatta molto bene“. Inoltre resta un altro nome vagante che è quello di Alex Rins, anche lui in trattativa con Aprilia e Ducati. Jorge Martin intanto tiene sulle corse la Ducati annunciando che sarebbe onorato di condividere il box con Marc Marquez. Ma Alberto Puig e i vertici HRC attenderanno fino ad agosto, quando l’azienda emiliana annuncerà chi sarà il futuro compagno di squadra di Pecco Bagnaia? Domande a cui si darà una risposta nei prossimi giorni o forse solo dopo la pausa nel calendario MotoGP.