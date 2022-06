Jorge Martin sbarca al Sachsenring dopo il podio conquistato nell’ultimo round MotoGP al Montmelò e dopo l’operazione alla mano destra effettuata al Policlinico di Modena. Il problema al tunnel carpale, che a volte gli intorpidiva i nervi della mano nel corso della gara, è risolto. Adesso il madrileno del team Pramac è arrembante e affronterà i prossimi Gran Premi di Germania e Olanda consapevole di dover dare il massimo, non solo per questioni di classifica, ma soprattutto per guadagnarsi il team Ducati factory nel prossimo biennio.

Jorge Martin-Enea Bastianini la sfida continua

Ai microfoni di Motogp.com ha ribadito il concetto nei giorni scorsi: se non guadagnerà la posizione al fianco di Pecco Bagnaia cercherà un altro team. E forse non è un caso che Honda non abbia ancora ufficializzato il nome di chi sostituirà Pol Espargarò dal prossimo anno (Joan Mir in pole position). La recente operazione non gli permetterà di essere al 100%, ma crede di dover prendere di diritto il posto che lascerà libero Jack Miller. In base ai risultati della stagione MotoGP 2021 non ci sono dubbi, ma le tre vittorie di Enea Bastianini in questo campionato hanno rimescolato le carte in tavola. Probabilmente un minimo accordo verbale era stato già preso tra i vertici di Borgo Panigale e il suo manager Albert Valera, poi è stato rimesso in discussione con l’ascesa inaspettata del ‘Bestia’.

La tentazione Honda

Jorge Martin avverte ancora un po’ di dolore alla mano, ma il layout del circuito tedesco gioca a suo favore, con la supremazia netta di curve a sinistra. Nei giorni scorsi ha condotto una vita normale, nessuna riabilitazione particolare per affrontare il GP di Germania. Ma nella mente c’è un chiodo fisso: il team Ducati factory. Lascia riflettere il fatto che l’azienda emiliana ancora non abbia preso una decisione, che sembrerebbe scontata e a favore di Enea Bastianini. Ma vogliono dargli un’altra possibilità, per non correre il rischio di perdere un talento assicurato. “Pramac è un’ottima squadra e penso che il mio futuro sarà in Ducati, ma valuterò le diverse opzioni“, ha ammesso il pilota spagnolo.

In ogni caso avrebbe una Ducati ufficiale, ma non rifiuterebbe certo un possibile avvicinamento della Repsol Honda. Probabilmente non c’è tempo per saldare questo accordo, ma mai dire mai in un ambiente come la MotoGP. “Essere compagno di squadra di Marc Marquez sarebbe davvero interessante, perché è uno dei migliori piloti della storia e da lui si può sempre imparare. Ho una carriera molto lunga davanti a me e tutto ciò che posso imparare e assorbire in termini di stile e guida sarebbe positivo per il futuro“.

