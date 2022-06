Glenn Irwin da un TT 2022 da incorniciare all’assalto del BSB

Per Glenn Irwin il TT 2022 non soltanto rappresentava un obiettivo stagionale, ma di fatto l’obiettivo di una vita. Da anni il nativo di Carrickfergus aveva manifestato l’intenzione di correre all’Isola di Man, dando seguito ai successi continui alla North West 200 e, non da meno, al Gran Premio motociclistico di Macau 2017. GI2 ha avuto questa possibilità dopo un lungo inseguimento, onorata al meglio con una serie di performance al Tourist Trophy da incorniciare.

AL TT 2022 DIVENTA IL MIGLIOR NEWCOMER DI SEMPRE

Pronti-via, Glenn Irwin è diventato il miglior newcomer (debuttante al TT) di sempre, ma non solo. Il suo miglior giro lo proietta nella top-10 dei road racers più veloci del TT 2022, davanti a nomi altisonanti e specialisti del Mountain. Con l’unico neo rappresentato dal ritiro per un problema tecnico al Senior TT, Glenn Irwin a tutti gli effetti ha lasciato il segno.

ORA IL BSB PER IL RISCATTO

Da road racer di successo alla North West 200 ed in grado di stupire tutti al debutto al TT 2022, adesso Glenn Irwin potrà concentrarsi sul suo programma BSB. Questo fine settimana si torna a Knockhill, tracciato storicamente favorevole al team Honda Racing UK, dove inevitabilmente sarà chiamato al riscatto. Dopo l’entusiasmante esordio stagionale di Silverstone con 3 vittorie in 3 gare, GI2 e tutto lo squadrone Honda hanno vissuto diverse problematiche nei successivi due round.

MISSIONE TITOLO

Questi problemi, assicurano in Honda Racing UK, sono stati risolti, consentendo così ad Irwin una concreta chance di tornare sul podio. Anche perché l’obiettivo dichiarato di inizio stagione resta il titolo 2022 del British Superbike…