Superbike CIV: Al Mugello Andrea Mantovani fa sudare Michele Pirro

Andrea Mantovani ha corso da leone, ma anche stavolta è stato Michele Pirro a passare per primo sotto la bandiera a scacchi. Il tester della Ducati MotoGP festeggia la doppietta al Mugello e con il quinto trionfo in sei gare consolida il primato in un CIV Superbike senza storia. Troppo forte Michele Pirro, fuori portata la Panigale V4 R schierata dal team Barni: il sesto titolo in sette anni nella Superbike sembra una formalità, anche se siamo appena al giro di boa del campionato.

Andrea Mantovani se la gioca

Con il gran caldo e l’asfalto sui 58 °C il dominatore è partito con calma, senza alzare il ritmo nè tentare fughe come quella che il giorno prima gli aveva permesso di vincere per distacco. Così il gruppo è rimasto compatto, agitato da un Andrea Mantovani preciso, grintoso e velocissimo ma anche da un Alessandro Delbianco generoso come sempre. Per una decina dei quattordici giri le staccate alla San Donato sono state un western saloon. Delbianco velocissimo in ingresso, Mantovani in percorrenza e Pirro lì sornione in terza posizione a gustarsi lo spettacolo. Nell’ultimo scorso di gara l’Aprilia ha perso consistenza, finendo nelle grinfie della Yamaha di Niccolò Canepa, e il confronto diretto si è ristretto alle due Ducati.

Pirro quota 56

Mantovani ha retto l’urto, ma non ne aveva per provare a battere Pirro. “Forse ho chiesto un pò troppo alle gomme nella prima parte” ha ammesso il pilota del team Broncos di Luca Conforti. “Ma ci ho provato fino alla fine, stavolta non gliel’abbiamo data vinta tanto facilmente…” Già, è vero. Ma Michele Pirro ne ha sempre nel taschino e anche stavolta ha guadagnato quel piccolo margine sufficiente ad evitare guai nel finale. Lo stesso podio del giorno prima è stata l’immagine finale di questo terzo round: il prossimo in notturna a Misano, il 30-31 luglio.

