Superbike CIV: Michele Pirro, io ballo da solo

Michele Pirro ha dominato la prima gara del terzo appuntamento del CIV Superbike in un Mugello versione fornace. Il tester Ducati MotoGP si è fatto un baffo delle condizioni climatiche: 32° C aria, oltre 50 °C sull’asfalto. Qui dentro Michele ha fatto i solchi con la Desmosedici, per cui sbaragliare lo sparuto drappello del tricolore non gli ha dato grandi grattacapi.

55° trionfo tricolore

La gara vera è durata dieci dei quattordici giri in programma. Cioè il tempo che Michele Pirro ha impiegato per fiaccare la resistenza di un indomito Andrea Mantovani, scelto dal Brocos Team per sostituire l’infortunato Lorenzo Zanetti. L’altro ducatista è stato velocissimo e aggressivo nelle prime battute, infilando diverse volte il favorito. Quando Pirro ne ha avuto abbastanza, è calato il siparo. Per Michele si tratta del 55° successo nella top class nazionale, il quarto della stagione in cinque gare. La scivolata nel debutto di Misano è già cancellata: il titolo anche quest’anno sarà una formalità.

Yamaha comprimaria

Yamaha ed Aprilia non riescono a scalfire la supremazia Ducati. Con la YZF-R1 l’ufficiale Endurance Niccolò Canepa è riuscito ad arpionare l’ultimo gradino del podio, sbarazzandosi nel finale di Alex Delbianco. Il romagnolo ha rischiato anche di venire beffato dall’altra Yamaha di Randy Krummenacher. In campionato: Pirro sale a quota 104 punti, Canepa consolida il secondo a -16 punti dalla vetta, terzo Delbianco a -34 punti. Perde terreno Luca Vitali, causa scivolata all’Arrabbiata 1 al secondo passaggio.

