Marc Marquez osserva quanto accade in pista dalla sua casa a Madrid. E’ il quarto round della stagione MotoGP 2022 che salta il campione della Honda. Dopo le tappe in Indonesia e Argentina per l’highside rimediato a Mandalika nel warm-up, ha già saltato Catalunya e Sachsenring a seguito del quarto intervento al braccio destro. Alberto Puig, team manager della Repsol Honda, conta di averlo prima della fine del Mondiale.

Marquez ritorna attivo

Come dimostra attraverso i social Marc Marquez ha ripreso una blanda attività fisica a due settimane dall’operazione sostenuto alla Mayo Clinic in Minnesota. La guarigione va avanti in maniera spedita e come da programma. “È felice, sta molto bene. È entrato nella dinamica dello stare bene, molto ottimista, positivo e ora presto farà un primo controllo con i medici – spiega Puig a Dazn -. Ha già iniziato a muovere la mano, è attivo, non è seduto sul divano“. Non è possibile fare previsioni in questo momento, ma l’obiettivo della HRC è averlo a disposizione prima della pausa invernale, per avere i suoi feedback sullo sviluppo della RC213V.

Ritorno entro Valencia

Molto dipenderà dal consolidamento dell’osso, una fase chi richiederà almeno tre o quattro mesi, quindi l’ipotesi di rivederlo nel test di Misano sembra affrettata. “L’importante è che non ci siano complicazioni e che tutto vada bene. Sta molto bene e sa come sta. Dopo un intervento, se noti qualcosa… Hmm. Se non ti accorgi di niente e passano i giorni e non ti accorgi ancora di niente, è molto positivo“, aggiunge Alberto Puig. Ma prima dell’ultimo GP di questa stagione MotoGP (Valencia) Marc Marquez sarà in pista. “Sarà molto importante che possa tornare e provare la moto. Per la fine della stagione abbiamo prove e test molto importanti per la prossima stagione“.

Mercato piloti MotoGP

Il manager catalano parla anche di mercato piloti, l’addio di Pol Espargarò è ormai scontato. In dubbio Alex Marquez per la squadra satellite LCR Honda. “Abbiamo diverse opzioni. Joan Mir è un’opzione… Ci sono più piloti. Tutti i piloti che non hanno ancora firmato ci hanno contattato. Stiamo guardando la situazione di Alex Márquez, anche se dipende dalla squadra di Cecchinello. Il futuro di Nakagami non è stato deciso e sinceramente dipende da cosa decideranno in Giappone“.

