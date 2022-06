MotoGP, Marc Marquez step-1: ricomincia l’attività fisica, rientro più vicino

Marc Marquez inizia la riabilitazione dopo il quarto intervento al braccio destro subito negli Stati Uniti lo scorso 2 giugno. Dai suoi canali social posta alcune foto in piscina e a passeggio in campagna, alle porte di Madrid, dove attualmente risiede insieme a suo fratello Alex, sua madre e i due inseparabili bassotti. “Due settimane dopo l’intervento, iniziamo con le passeggiate!“, scrive il campione MotoGP che non vede l’ora di ritornare in sella alla Honda RC213V lasciata nelle mani di Stefan Bradl dopo la gara del Mugello.

Marquez ritorna a fare attività

La recente operazione è andata a buon fine ed è già in via di guarigione. Il braccio resta legato al collo, ma Marc Marquez inizia a svolgere una flebile attività fisica. L’operazione tenutasi alla Mayo Clinic, in Minnesota, è durata circa tre ore e ha avuto l’obiettivo di rimuovere due viti innestate nell’ultima operazione per rifissare l’omero con una nuova placca e regolare la rotazione di circa 30 gradi verso l’esterno. Ad operare il fuoriclasse della Honda è stato il dottor Sanchez Sotelo, che ha eseguito un’osteotomia omerale senza nessuna complicazione. Oggi è stata una giornata fondamentale per il recupero di Marc, perché a sole due settimane da quell’intervento ha iniziato pian piano l’attività fisica.

Il ritorno in MotoGP

Già nei giorni scorsi lo abbiamo visto in piscina, anche gran parte dell’omero resta ancora fasciato. Nulla che possa lasciar prevedere una data precisa per il rientro in pista, ma c’è da scommettere che Marquez saprà ancora una volta bruciare le tappe e sorprendere i suoi fan. Anche se non è da escludere che Honda possa consigliargli di ritornare non prima del 2023, così da avere un recupero ben definito in vista della prossima stagione MotoGP. Adesso la parola passa ai dottori che meglio di ogni altro sapranno indicare il momento giusto per rimettersi in sella ad una moto. Per gli ingegneri HRC sarebbe fondamentale raccogliere le sue impressioni prima della pausa invernale affinché possano indirizzare al meglio l’evoluzione della moto 2023.