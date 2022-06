Da HRC arriva la conferma che Marc Márquez si è sottoposto all’intervento di osteotomia omerale previsto presso la Clinica Mayo a Rochester, nel Minnesota. L’operazione, durata tre ore e condotta dal dottor Joaquin Sanchez Sotelo e dalla sua equipe, si è svolta con successo, senza nessuna complicazione. Il pluricampione MotoGP inizierà molto presto il processo di recupero negli USA, in cui rimarrà per qualche giorno, per poi tornare in Spagna e continuare il programma.

“Nonostante la complessità della procedura, il risultato finale è soddisfacente” ha dichiarato il dottor Sanchez Sotelo. “Abbiamo rimosso due viti della placca posteriore inserita dal dottor Samuel Antuña nel dicembre 2020. A questa è seguita un’osteotomia omerale rotazionale, creando un taglio trasversale sull’omero per ruotare l’osso lungo il suo asse, di circa 30°. L’omero è stato poi stabilizzato nella nuova posizione con una placca anteriore e viti. Tutto è andato senza complicazioni. Auguriamo ora a Marc Márquez un pronto recupero ed un ritorno di successo alla sua carriera.”

Foto: motogp.com