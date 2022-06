Dopo la prima fila nelle qualifiche e il 5° posto finale nel GP del Mugello, Marco Bezzecchi ha voglia di ripetersi in Catalunya. Ha iniziato a prendere confidenza con la classe MotoGP e la sua Ducati, all’interno del team Mooney VR46 di Valentino Rossi è un osservato speciale: il rookie sta dimostrando un grosso potenziale che ancora deve esplodere, ma in Toscana ha dato un primo assaggio, con una Desmosedici meno aggiornata rispetto ai colleghi ufficiali Luca Marini, Pecco Bagnaia, Johann Zarco, Jorge Martin e Jack Miller.

Bezzecchi tra i big della MotoGP

Prima di mettersi in viaggio per il Montmelò ha riguardato la gara del Mugello almeno quattro volte, sembra stupito dal fatto di essere sempre al centro dell’attenzione della telecamera. “Mi ha fatto strano vedermi lì davanti in MotoGP. Finora ho rivisto tutte le gare fatte ma non mi avevano mai ripreso, domenica ero sempre in tv. Figo vedermi tra quelli davvero veloci“, racconta a ‘La Gazzetta dello Sport’. Essere davanti è fondamentale per un rookie, osservi i migliori nella gestione delle gomme, nei sorpassi, dettagli importanti che aiutano a crescere.

E soprattutto guardi le moto rivali, come la Yamaha M1 di Fabio Quartararo che al Mugello ha compiuto un autentico miracolo, colmando il divario sul rettilineo in percorrenza di curva. “Stacca fortissimo, entra in curva portandosi tanta velocità. Pecco, invece, ha sfruttato al massimo il punto di forza della Ducati, la staccata: frena tardi, si ferma bene – osserva Marco Bezzecchi -. Ma alla fine si parla di dettagli minimi e al Mugello la differenza con loro era piccola“. Peccato che all’ultimo giro sia stato beffato da Zarco che gli ha impedito di entrare nel parco chiuso come miglior indipendente.

Il messaggio di Valentino Rossi

Tanti i messaggi di complimenti e incoraggiamento ricevuti negli ultimi giorni, da Valentino Rossi a Casey Stoner. “Mercoledì sera mi ha scritto Vale dicendomi che aveva rivisto ancora la gara e che ero stato bravo. Mi ha chiesto come ho fatto a perdere il podio negli ultimi due giri e altre cose. Per me i suoi complimenti sono sempre i più belli“. Ma anche il due volte campione australiano si è prodigato per lui: “Stoner è stato uno dei talenti più grandi che ci sono stati in questi anni. I “Fantastici quattro”, Vale, Lorenzo, Pedrosa e lui erano bellissimi da guardare. E Casey per me è stato il pilota più forte con cui Vale ha battagliato. Lo scorso anno a Valencia l’ho conosciuto e abbiamo chiacchierato un po’, è uno figo da conoscere“.