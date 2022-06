MotoGP Catalunya, Prove 1: Alex Rins in testa, 3° Morbidelli

Comincia il nono evento della stagione MotoGP 2022, Alex Rins apre le danze per la classe regina in Catalunya. L’alfiere Suzuki è il migliore della prima sessione di prove libere, seguito dalla Aprilia di Maverick Viñales e dalla Yamaha di Franco Morbidelli. Un po’ più indietro al momento le Ducati, con il solo Enea Bastianini in top ten provvisoria. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 1

10:45 – I settori più veloci in questo turno MotoGP.

10:42 – La sessione si chiude con Alex Rins (uscito con medie nuove) in vetta, seguito da Maverick Viñales e da Franco Morbidelli.

10:39 – Prime prove di gomme, fondamentali su un tracciato così abrasivo. Nel corso del turno Rins, Márquez, Oliveira e Martín hanno provato la hard posteriore, maggioranza di soft-media. A fine turno tutte le KTM, Márquez e Viñales provano anche la media anteriore.

10:35 – Alex Rins prende il comando su Morbidelli, seguono i fratelli Espargaró.

10:30 – Incidente per Jorge Martín alla seconda curva (la dinamica). Il pilota Pramac ha confermato che lunedì prossimo sarà a Modena per un’intervento ai nervi della mano destra. Un problema conseguente al pauroso incidente di Portimao 2021.

10:16 – Franco Morbidelli in vetta alla classifica provvisoria. Tante difficoltà per il secondo pilota Monster Yamaha, riuscirà a risalire?

10:11 – KTM in azione con un profilo aerodinamico leggermente aggiornato dopo i passi avanti con quello introdotto al Mugello. Non mancano anche voci di mercato, con Jack Miller collegato alla casa austriaca per il 2023 e Miguel Oliveira ancora senza certezze sul suo futuro.

10:08 – Senza Marc Marquez, Honda deve cercare un altro riferimento per lo sviluppo. E sta diventando il pilota LCR Takaaki Nakagami… I dettagli.

10:02 – Suzuki deve dimenticare gli ultimi GP (tre zeri per pilota negli ultimi quattro round) e ripartire. Team e piloti sono determinati a chiudere al meglio la stagione, occorre voltare subito pagina.

9:55 – Si comincia, scatta il primo turno di libere al Circuit de Barcelona-Catalunya.

9:50 – Pecco Bagnaia a caccia di un nuovo risultato di peso dopo il successo in casa. Serve costanza per ostacolare questo Quartararo… I precedenti non sono però così favorevoli in Catalunya, serve un cambiamento.

9:42 – Aleix Espargaró in questo suo GP “più di casa” con un casco speciale, in omaggio alla figlia ed a chi l’ha aiutata. Ecco di cosa si tratta.

9:38 – Il tester Stefan Bradl è subentrato a Marc Marquez in Repsol Honda. Michele Pirro è di nuovo wild card con i colori Aruba Ducati.

9:35 – Marc Marquez operato con successo negli Stati Uniti, qui i dettagli dell’intervento.

Premessa

Di ieri la notizia del rinnovo biennale per Fabio Quartararo con Yamaha, un altro tassello importante. Si riparte dal francese sempre leader della classifica MotoGP, con Pecco Bagnaia lanciato all’inseguimento dopo il trionfo al Mugello. “Non sono mai andato bene qui, bisogna invertire la tendenza!” ha dichiarato l’alfiere Ducati in conferenza stampa. Occhio anche ad Aleix Espargaró, ormai solida realtà nelle zone alte della categoria, ma ci saranno anche tantissimi altri in agguato. Sarà un altro GP combattuto.

Foto: Marco Lanfranchi