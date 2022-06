MotoGP, Honda ‘licenzia’ Espargarò: “La moto di Marquez a Nakagami”

Mentre Marc Marquez è negli States per il quarto intervento al braccio, in casa Honda si lavora sul nuovo materiale della RC213V al Montmelò. In questo week-end di MotoGP HRC ha deciso di scavalcare Pol Espargarò, affidando i nuovi telaio e forcellone a Taka Nakagami, mentre il catalano proseguirà con il materiale standard. Una scelta che lascia ben capire come si stia muovendo il mercato piloti. “La moto di Marc andrà a Taka questo week-end. Quindi il mio obiettivo è continuare con la moto che avevo dal Qatar e cercare di essere il più veloce possibile“, ha detto il minore dei fratelli Espargarò. “Per il test di lunedì non so“.

Pol sul mercato piloti MotoGP

Saranno quattro giornate di lavoro incentrato in particolar modo sull’evoluzione della moto. Dall’inizio della stagione MotoGP Pol Espargarò è stato l’unico della Casa dell’Ala dorata a salire sul podio, in occasione della prima gara a Losail. In assenza di Marc Marquez l’obiettivo è essere il più veloce, soprattutto sul circuito di casa, dove è arrivato con la famiglia e ci saranno tanti amici. L’impresa del Montmelò non sarà facile, con temperature altissime e mancanza di grip, le peggiori condizioni possibili per la RC-V e per il pilota spagnolo. “Per migliorare la situazione c’è solo un modo per farlo, provare cose nuove e migliorare i risultati. Se non provi nulla, non migliori. Ma continuerò a spingere come ho sempre fatto e vediamo se questo fine settimana cambia qualcosa“.

La moto di Marc a Nakagami

Pol Espargarò trae le dovute conseguenze da questa scelta, anche se in realtà da diverse settimane sa che non ci sarà spazio per lui in Honda nel 2023. “Di sicuro chiedo le cose migliori, le novità e l’ultima evoluzione della moto. Ma non sono io a decidere se lo avrò o meno. Vengo pagato per guidare la moto ed essere il più veloce possibile ed è quello che cercherò di fare questo fine settimana“. In HRC sembra ritornare alla stagione MotoGP 2020, con più figure tecniche all’interno del box LCR a supporto di Nakagami: “Ho l’impressione che vogliano aiutarci, per lo sviluppo e per il risultato. Quindi sembra positivo per noi – ha ammesso il pilota giapponese -. Ovviamente ci sono ancora molte cose che devo capire, ma vediamo nel corso del week-end“. Takaaki vuole capire il suo futuro, non più tardi della gara al Sachsenring.

Bradl al lavoro

Stefan Bradl, invece, sostituirà Marc Marquez a tempo indeterminato. “Farò delle gare. Non so quante, dipende dalla situazione di Marc. Non ne ho idea e vediamo cosa succede“, ha detto il collaudatore tedesco. “Ma so che farò alcune gare, cercando di fare sempre meglio, gara dopo gara. Il piano è correre e fare anche test, l’ho fatto già nel 2020, quindi sarà un’estate impegnativa. Sono felice che la Honda mi stia dando questa fiducia per fare tutti questi lavori“. In Catalunya adotterà la moto di Marc con qualche aggiornamento ereditato dal test di Jerez: il lavoro di evoluzione proseguirà sin dal primo turno di prove libere MotoGP al Montmelò.