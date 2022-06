Moto3 Catalunya, Prove 1: comanda Izan Guevara, 3° Dennis Foggia

Svetta il team Aspar in queste prime prove libere per la categoria Moto3. Reduce dalla doppietta al Mugello, la squadra di Jorge Martínez riparte con Izan Guevara, in vetta in questa partenza di GP di Catalunya. Seconda posizione per il rookie Daniel Holgado a precedere Dennis Foggia, a caccia del riscatto dopo lo sfortunato zero nella tappa di casa. Il leader Sergio García inizia con il 7° crono, ecco com’è andata questa prima sessione, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 1

Da segnalare sostituzioni per infortuni, una wild card ed un rientro-lampo per questo GP. Nel primo caso, David Salvador è al via per Ayumu Sasaki, Marcos Uriarte è al debutto al posto di Alberto Surra. Syarifuddin Azman è poi in azione come wild card con VisionTrack Racing Team, Diogo Moreira è regolarmente in pista nonostante la recente operazione ad una mano, pur ovviamente con precauzione per controllare la situazione. Si parte con, tra gli altri, anche Dennis Foggia, caduto al Mugello per aver preso una visiera a strappo! Non la prima volta che succede, citiamo anche Celestino Vietti o Jack Miller gli anni scorsi… In pista a referto un incidente per Deniz Öncü, scivolato alla curva 1. Alla fine la zampata vincente è quella di Izan Guevara, che comanda sull’esordiente Daniel Holgado e su Dennis Foggia.

La classifica

Foto: Valter Magatti