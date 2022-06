Moto3: Diogo Moreira, corsa contro il tempo ma è in Catalunya

Diogo Moreira al via in Catalunya dopo un intervento alla mano lesionata in Italia. Era stato un GP da protagonista per il rookie Moto3, concluso però rovinosamente. L’agguerrito esordiente brasiliano, dopo un contatto con Rossi, è incappato in un highside proprio all’ultima curva nel giro finale, riportando una frattura alla mano sinistra (sulla quale è ‘atterrato’). Necessaria un’operazione quindi per il pilota MT Helmets-MSi, affidatosi alle cure del dottor Xavier Mir e del suo staff presso il noto Hospital Universitario Dexeus di Barcelona. Un intervento perfettamente riuscito ed eccolo al rientro-lampo.

Nonostante il terzo zero, Moreira sta disputando un anno di debutto eccezionale. Spesso e volentieri nelle zone alte, vanta un doppio sesto posto (Qatar, Argentina) come migliori risultati. Seguono due top ten ed un 14° posto in Francia causato da una Long Lap Penalty per limiti di pista. Anche in Italia era tra i battaglieri protagonisti della zona podio, anzi in alcune occasioni si era addirittura portato al comando. Ma l’incidente alla Bucine non gli ha permesso di lottare fino al traguardo. Nonostante tutto, è ancora leader tra gli esordienti Moto3 con 6 punti su Holgado e 11 su Ortolá.

Foto: Valter Magatti