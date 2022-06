Moto3: Snipers senza Surra in Catalunya, al suo posto c’è Marcos Uriarte

Alberto Surra non disputerà il GP di Catalunya, in programma nei prossimi giorni. Il pilota Snipers Team ha riportato una microfrattura al metatarso di un piede nel corso della tappa italiana. Al suo posto c’è un nuovo sostituto: si tratta di Marcos Uriarte, 17enne pilota spagnolo attivo in JuniorGP. È lui il prescelto per affiancare Andrea Migno a Barcellona, si tratterà del suo debutto nel Mondiale Moto3.

Il profilo

Classe 2004 (18 anni a dicembre), originario di Santander, in Cantabria, Marcos Uriarte è cresciuto tra i motori a causa del padre, libero professionista e grande appassionato di moto. Comincia a correre a tre anni, quando appunto il genitore gli regala la sua prima moto, iniziando poi presto a disputare vari campionati nazionali. È parte della Cuna de Campeones, con cui ottiene vari titoli spagnoli, salendo sempre più di categoria. Nel 2015 poi ha potuto partecipare al Allianz Junior Motor Camp, campus organizzato a Rufea da Marc Márquez, il suo pilota preferito.

Nel 2018 approda in European Talent Cup, campionato del quale lo ritroviamo anche l’anno successivo, parallelamente al suo debutto in Red Bull Rookies Cup. Il 2019 è anche l’anno in cui passa nell’allora CEV Moto3, disputando gli ultimi due round. Nel triennio in Rookies Cup ha ottenuto tre podi in totale, il 9° posto nel 2021 è stato il suo miglior risultato. Quest’anno è di nuovo al via in JuniorGP con i colori Laglisse, il miglior risultato finora nell’ex Mondialino è il 3° posto conquistato a Portimao nella stagione 2021.

Foto: Instagram