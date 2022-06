Moto3: c’è David Salvador in Catalunya per il Max Racing Team

Scatta domani il Gran Premio di Catalunya, nono round del campionato 2022. Il Max Racing Team lo farà con due piloti, anche se uno di loro non sarà Ayumu Sasaki, che deve pensare solo a rimettersi dopo l’incidente da brividi capitato al Mugello. Al suo posto ci sarà una ‘vecchia conoscenza’: è David Salvador, che ha già corso in precedenza per tre GP (Austin, Portimao, Jerez) coi colori della squadra di Max Biaggi, ma al posto dell’infortunato John McPhee.

La buona notizia è che c’è qualche lesione in meno rispetto a quanto sembrasse inizialmente. Sasaki ha riportato la frattura di una sola clavicola, un trauma cranico e varie contusioni, esclusa invece la lesione ad una vertebra. “Ayumu non dovrà essere operato” ha dichiarato il team owner Max Biaggi. “È già stato definito un piano di riabilitazione per permettergli di recuperare nel migliore dei modi dall’infortunio. Al suo posto avremo David Salvador, che ha sostituito John in tre gare.”

Foto: Instagram