MotoGP UFFICIALE Yamaha blinda Fabio Quartararo fino al 2024

Era la mossa logica per Yamaha, che ha trovato in Fabio Quartararo il suo campione. Il binomio vincente della stagione MotoGP 2021 continuerà. Ecco ufficializzata la notizia che il pilota francese e la casa dei tre diapason rimarranno assieme per un altro biennio, ovvero fino al 2024.

