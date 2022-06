MotoGP, Fabio Quartararo: ecco come Yamaha l’ha convinto a rinnovare

A pochi giorni dalla tappa al Mugello è già ora di riaccendere i motori, stavolta al Circuit de Barcelona-Catalunya. Nono round MotoGP della stagione, con Fabio Quartararo fresco di rinnovo biennale con Yamaha. Pecco Bagnaia poi è lanciato dal trionfo al Mugello, Aleix Espargaró vuole continuare il momento d’oro, mentre Enea Bastianini deve riscattarsi dall’incidente in Italia.

Fabio Quartararo

La prima domanda è chiaramente sul rinnovo. “Non è stata una decisione facile, c’è voluto un po’ più di tempo per valutare il progetto” è il commento del campione MotoGP. “Ora sanno bene dove dover migliorare e sono contento perché hanno capito su cosa lavorare.” Ribadendo quindi il perché ritiene questa la decisione giusta. “Il primo obiettivo è avere la moto migliore, mi hanno convinto perché sono arrivate persone nuove che sanno dove dover lavorare, ovvero sul motore. Il resto della moto va bene, il problema è solo quello. In passato non accettavano che la moto era lenta rispetto ad altre, ora sono concentrati su questi dettagli ed è quello che mi ha fatto scegliere Yamaha.” Ora tocca al GP di Catalunya. “L’anno scorso è stato un weekend strano, ma mi sono sempre sentito bene su questa pista. Ho conquistato il primo MotoGP podio, la prima vittoria Moto2… Lottiamo per grandi risultati.”

Aleix Espargaro

Il pilota Aprilia sta vivendo il suo momento migliore. Risultati storici in MotoGP in sella alla sua RS-GP, a dimostrazione che la casa di Noale è cresciuta in maniera esponenziale. Nessuna pressione per il pilota spagnolo, solo tanta voglia di divertirsi e di far vedere di cosa è capace. “Quando sei più piccolo hai difficoltà a gestire la pressione, canche perché cadevo tanto… Ora non più crescendo si impara. Sono nella mia stagione migliore e mi sto divertendo il più possibile. Ho grande fiducia nella moto, certo teniamo i piedi per terra ma ci stiamo divertendo.” Testa al GP di Catalunya. “Ci sono meno cambi di direzione, anche se certo la performance del motore rimane importante. Pecco e Bestia saranno molto competitivi, ogni pista punti forti e deboli per mia moto, ma possiamo fare bene.”

Enea Bastianini

Serve il pronto riscatto dopo lo zero in casa. “Arrivo da una gara non proprio positiva, ma sono decisamente motivato a partire nel miglior modo possibile. Mi dovrò adattare, daremo il 100%.” Sottolinea poi gli alti e bassi di questi suoi primi GP del 2022. “Devo imparare ad essere più costante, disputo delle belle gare ma anche alcune come Mugello o Portimao. Devo fare meglio e rimanere molto più concentrato.” Non manca la domanda a tema contratto: del quartetto in conferenza stampa, è l’unico che non ha ancora un accordo (almeno) per il 2023. “Al momento non ho firmato ancora nulla con Ducati, so che rimarrò con loro ma ancora non so dove. Al momento però l’importante è avere un buon pacchetto, una buona moto e devo solo pensare ad essere competitivo, che si tratti poi di un team satellite o factory.”

Pecco Bagnaia

È reduce dal grande trionfo al Mugello. Ora però bisogna decisamente riconfermarsi, per dimostrare una maggiore costanza di risultati. Anche se i precedenti a Barcellona non sono positivi… “Dieci anni che sono nel mondiale e non sono mai andato bene qui, devo cambiare la tendenza!” Come detto, Bagnaia è determinato ad essere decisamente protagonista anche in questo GP. “Sarà importante soprattutto ripartire con lo stesso lavoro che abbiamo svolto negli ultimi GP. Ci sarà calo importante delle gomme su questo tracciato, dovremo essere furbi in gara ma non è certo facile. Avremo tanto lavoro da fare, ma sono certo che saremo competitivi.” Guarda poi anche più in là. “Ci sono ancora tante gare, possiamo essere tra i contendenti per il titolo.”

