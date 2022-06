Scatta un altro GP, l’evento “più di casa” per i piloti catalani. Come Aleix Espargaró, decisamente carico per questo round MotoGP dopo un inizio di stagione decisamente stellare. Non manca per lui un casco celebrativo, stavolta però con un argomento davvero speciale. La dedica è tutta per la figlia Mia, operata al cuore poco dopo la nascita per un problema congenito, e per chi ha aiutato lui e la moglie in questo percorso. Nello specifico la CorAll Family, associazione di Barcellona senza scopo di lucro, che aiuta le famiglie con casi di problemi cardiaci congeniti.

La spiegazione arriva dallo stesso pilota Aprilia nel corso della conferenza stampa del giovedì. “I miei gemelli sono nati quattro anni fa. Mia figlia però ha avuto problemi di cuore ed è stata operata due volte.” In quella circostanza Aleix Espargaró e la moglie Laura hanno ricevuto l’aiuto dell’associazione a cui è dedicato il casco. “Devo sempre ringraziare tutta la CorAll Family. Mia è ancora troppo piccola per capire, ma questo è il mio omaggio a lei ed a tutti i dottori che si sono occupati di lei. È il mio modo per ringraziarli.”

Foto: Instagram