Pecco Bagnaia conquista la pole position fermano il cronometro su 1’19″931, in prima fila ci saranno anche Fabio Quartararo (+76 millesimi) e Johann Zarco (+99 millesimi). In seconda fila Aleix Espargarò, Fabio Di Giannantonio e Jack Miller. Terza fila formata da Luca Marini, Jorge Martin e Maverick Vinales.

15:12 – Aleix Espargarò va a prendersi il secondo crono, 3° Di Giannantonio.

15:10 – Aleix Espargarò ottiene il 4° posto, seguito da Luca Marini e Fabio Quartararoo. Invariata la prima fila provvisoria con Bagnaia, Miller e Martin.

15:04 – 1’20″0 per Bagnaia che si mette al comando, poi commette un errore e deve rinunciare al secondo tentativo. Al pilota piemontese della Ducati resta un’ultima possibilità per migliorarsi. Jack Miller insegue a 56 millesimi, Jorge Martin a 179 millesimi.

15:03 – Aleix Espargarò firma 1’20″4 ma i tempi sono ancora alti.

Bezzecchi e Di Giannantonio nel Q2

14:57 – Tre minuti al via del Q2. Pecco Bagnaia riuscirà a confermare l’ottimo feeling sul tracciato del Sachsenring? Inatanto Johann Zarco viene confermato in Pramac anche per il prossimo biennio.

14:52 – Di Giannantonio e Bezzecchi accedono al Q2. Dalla quinta fila scatteranno Pol Espargarò, Miguel Oliveira e Brad Binder. 17° Enea Bastianini, 19° Andrea Dovizioso, 20° Franco Morbidelli.

14:47 – Bezzecchi va a prendersi il secondo crono che in questo momento entrerebbe in Q2 con Di Giannantonio.

14:43 – Si rientra al box per il cambio gomme: Diggia davanti in 1’20″3 davanti a Pol Espargarò che dista tre decimi. 3° Bezzecchi a mezzo secondo dal miglior tempo provvisorio, 5° Bastianini che continua a lamentare qualche problema nel secondo settore. 7° Morbidelli a sette decimi. Ultimo Andrea Dovizioso che non si è mai ambientato su questa Yamaha M1.

14:38 – Di Giannantonio firma un buon 1’20″5 nel Q1.

14:35 – Stanno per iniziare le qualifiche MotoGP del GP di Germania.

Le Prove libere4 al Sachsenring

14:27 – Quartararo chiude al comando l’ultima sessione di libere in 1’21″065 davanti a Bagnaia, Mir e Miller. 5° Morbidelli che si rivede nei piani alti di classifica. Seguono Oliveira, Zarco, Vinales, Nakagami e Di Giannantonio.

14:20 – Quartararo, Bagnaia e Mir al comando. Si lavora soprattutto in ottica gara: fondamentale la scelta tra la media e la hard al posteriore.

14:14 – La top-10 delle FP4: Quartararo, Bagnaia, Miller, Oliveira, Zarco, Vinales, Mir, Nakagami, Di Giannantonio, Bezzecchi. Ancora 11 minuti prima della bandiera a scacchi.

14:10 – Le temperature dell’asfalto raggiungono cifra tonda: 50° C.

14:03 – Cadute di Aleix Espargarò e Jack Miller alla curva 13.

14:01 – Fabio Quartararo firma il miglior tempo provvisorio in 1’21″0 davanti a Pecco Bagnaia e Jack Miller.

13:56 – Prende il via la quarta sessione di prove libere.

Blackout elettrico nel paddock MotoGP

13:55 – Michele Masini, direttore sportivo del team Gresini: “Su Enea siamo tornati sulla sua base di setting, dopo le cadute ha perso un po’ di fiducia sull’anteriore. Deve concentrarsi sulle linee e sui dati, questo è il lavoro che deve fare, non abbiamo stravolto la moto. L’assenza di Alberto Giribuola non influisce, è collegato con il server Ducati e continua a lavorare da remoto“.

13:50 – Non sarà in pista Marc Marquez dopo aver saltato anche la gara in Catalunya. Lo scorso 2 giugno ha subito il quarto intervento all’omero e da pochi giorni ha ripreso una blanda attività fisica. Resta incertezza sulla data del suo ritorno.

13:45 – Aprilia adotta una nuova carena aerodinamica: leggi QUI il nostro articolo. Paolo Bonora, race manager Aprilia: “Stiamo continuando ad inserire nuove figure in questo settore, sull’aerodinamica abbiamo fatti grandi passi avanti negli ultimi anni. E’ un settore su cui abbiamo investito molto… Abbiamo migliorato la fluidodinamica ma anche i passaggi interni dell’aria. L’obiettivo per cui è stata pensata questa nuova carena è migliorare l’efficienza“.

13:40 – La corrente è ritornata, si attend eil check prima di poter dare il via all’ultima sessione di prove libere MotoGP al Sachsenring.

13:33 – Un problema elettrico causa la posticipazione dell’inizio delle FP4.

13:30 – Il week-end del Sachsenring si chiude qui per Alex Rins. “Mi dispiace tantissimo, il team mi diceva di non venire qua in Germania, ma volevo provare. Stamattina ci ho riprovato ma mi faceva male la mano. Il problema è che Assen è la prossima settimana, spingere non ha senso e quindi ci riproviamo in Olanda. Osserverò i miei avversari per guardare qualche dettaglio“

Il riepilogo delle FP1-2-3 MotoGP

Sul circuito del Sachsenring va in scena il decimo turno di qualifiche MotoGP del campionato del mondo 2022. Pecco Bagnaia si rivela subito il grande protagonista delle prove libere frantumando il record sul circuito di Marc Marquez sia al termine del venerdì e poi abbassando ulteriormente il crono nelle FP3. Il vicecampione della Ducati sigla un ottimo 1’19″765 che vale il miglior tempo della combinata. Ma alle spalle c’è la coriacea Aprilia di Aleix Espargarò che sabato mattina riesce a migliorarsi sul giro e dista appena 64 millesimi.

Sono cinque le Desmosedici GP che accedono direttamente al Q2 della MotoGP. Terza posizione per Jack Miller davanti a Johann Zarco e Jorge Martin, con Luca Marini che chiude le FP1-2-3 con l’ottavo crono. Nella top-10 rientrano anche Fabio Quartararo, Joan Mir, Taka Nakagami e Maverick Vinales. Il campione francese della Yamaha ha dovuto saltare l’ultimo time attack del mattino per un problema alla visiera del casco che lo ha costretto a rallentare nelle fasi finali delle FP3.

In difficoltà Enea Bastianini che non riesce a risolvere i problemi tra la curva 6 e la 8 e si vede costretto a passare per la Q1. A giocarsela per la seconda manche delle qualifiche troverà anche il compagno di marca Marco Bezzecchi che sul giro ha tanto da dimostrare. Occhi puntati anche sulla KTM di Miguel Oliveira, con il portoghese al centro del mercato piloti in queste ore: come rivelato da Aleix Espargarò sarebbe molto vicino alla firma con Aprilia RNF. Alex Rins non proseguirà in questo week-end a causa del dolore al polso sinistro dovuto alla frattura provocata dall’incidente in Catalunya.