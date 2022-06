MotoGP Sachsenring, FP3: Vola Bagnaia, a Quartararo si stacca la visiera

Terza sessione di prove libere decisamente frizzante. Si riscrive ancora il record assoluto, ma l’ultima parole è di nuovo di Pecco Bagnaia, che arriverà in Q2 con il miglior crono MotoGP di sempre al Sachsenring. Lo seguono da vicino Aleix Espargaró ed altre tre Ducati, piccolo incidente col casco per Fabio Quartararo, comunque saldamente in top ten. Ecco com’è andata, ricordando gli orari del GP.

Prove Libere 3

10:50 – I settori migliori nel corso di questo turno.

10:45 – La classifica combinata alla fine di questa terza sessione MotoGP.

10:43 – Pecco Bagnaia comanda senza problemi, seguono Aleix Espargaró ed altre tre Ducati. Quartararo 6° ed in Q2 senza difficoltà.

10:39 – Problemi per Fabio Quartararo, di colpo costretto a rallentare: il lato sinistro della sua visiera si stacca, non c’è verso di sistemarla! Il campione MotoGP torna al box di volata, cambia casco e riparte, ma non c’è più tempo…

10:38 – A referto una caduta per Alex Marquez alla curva 9, pochi attimi dopo è a terra anche Takaaki Nakagami ma alla curva 1.

10:33 – Il #63 non si ferma: ecco a referto un 1:19.765, è di nuovo record assoluto!

10:31 – Pecco Bagnaia però non ci sta: il pilota Ducati scende sotto il muro di 1:20, ecco uno strepitoso 1:19.833!

10:30 – Non mancano scintille tra l’alfiere Aprilia e Morbidelli.

10:28 – Record assoluto del circuito ieri? Negli ultimi 10 minuti diventa un ricordo. Aleix Espargaró è scatenato, eccolo riscrivere il miglior giro assoluto al Sachsenring per ben due volte, “fermandosi” poi su un incredibile 1:20.007!

10:25 – Joan Mir comanda il turno davanti ad Oliveira e Bagnaia, la classifica combinata però rimane tutt’ora invariata.

10:12 – Quando si saprà del secondo pilota nel Ducati Team? La risposta arriva da Paolo Ciabatti: “Vogliamo prenderci un po’ di tempo, probabilmente fino alla seconda gara ad agosto. Vorremmo tenere sia Jorge che Enea.” Nega poi contatti con Joan Mir e conferma il prossimo rinnovo con Johann Zarco in Pramac.

10:02 – Subito un incidente, Marco Bezzecchi finisce a terra alla curva 12.

9:55 – Scatta la terza sessione di prove libere, chi passerà direttamente in Q2?

9:50 – Tra le altre cose, Alberto Puig ha parlato di Marc Marquez. “È contento e si sente bene: sta iniziando a muoversi. L’ultima volta che ci siamo sentiti al telefono mi è parso molto motivato e di ottimo umore!”

9:40 – Alex Rins, anche lui con una caduta a referto, è molto dolorante al polso già infortunato. Le FP3 saranno decisive. “Sto soffrendo più di quanto mi aspettassi. Ma chiudere fuori dalla top ten per 0.017 non è una brutta notizia! Vediamo come sto prima di decidere se è sicuro correre domenica.”

9:35 – Pol Espargaró protagonista di ben due incidenti ieri, uno è stato un highside. Il pilota Honda ha ammesso di avere un po’ di dolore alle costole, un trauma poi confermato anche da Alberto Puig.

9:30 – Sorrisi e cautela in Ducati, comunque con ottimismo dopo la prima giornata in Germania.

Premessa

Prima giornata al Sachsenring nel segno delle Ducati. Pecco Bagnaia ha polverizzato il record assoluto, Luca Marini e Jack Miller hanno completato un terzetto tutto rosso. Anzi Aleix Espargaró 4° è l’unico pilota non-Ducati in top 6! Partenza sprint per la casa italiana, bisogna confermare però questa tendenza prima nelle libere 3 e 4, poi nelle qualifiche, alla ricerca del miglior piazzamento possibile per domenica. Intanto andiamo con le FP3, decisive per la top ten che andrà direttamente in Q2.

