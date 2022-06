MotoGP, Aprilia pressa Ducati: sfida a colpi di aerodinamica

Ducati contro Aprilia, la sfida tra i due costruttori italiani della MotoGP continua anche al Sachsenring. Nelle prime tre sessioni di prove libere Pecco Bagnaia infrange il record del circuito firmato il giorno prima e ferma il cronometro su 1’19″829, ma la RS-GP22 di Aleix Espargarò resta incollata con un gap di appena 44 millesimi. Sarà una sfida sull’ago della bilancia dove bisognerà fare i conti anche con le alte temperature che potrebbero sfiorare i 50°C. E intanto le due Case duellano anche a colpi di aerodinamica.

La sfida del Sachsenring

Il piemontese della Ducati resta al comando anche al termine delle FP3 ma deve abbassare ulteriormente il tempo. Il team manager Davide Tardozzi ha già chiara la situazione in vista della gara di domani. “Vedo favoriti Aleix, Fabio, Pecco e Jack per il podio. Dove perde Enea bisogna avere molta confidenza nell’anteriore, tra le curve 7 e 9. Sono convinto [che abbia perso confidenza nelle due cadute], ci vuole calma e tranquillità, Enea è veloce e quindi ritornerà davanti“.

Bene anche Aprilia che piazza entrambi i suoi piloti nella top-10 e accedono direttamente al Q2. “Vinales sembra andare meglio con gomma usata che con la nuova, sembra incredibile – sottolinea il race manager Paolo Bonora -. Mentre Espargarò ha dimostrato di riuscire a fare un bel tempo, nei primi giri è stato un po’ disturbato ma alla fine ha conquistato il secondo posto. Dopo Barcellona dove è stato conservativo, sulla base dei nostri suggerimenti, cercherà di essere un po’ più aggressivo. Qui con le temperature previste domai bisogna stare molto attenti alla gomma posteriore, ma questo è un circuito che stressa molto anche il davanti“.

Scuola di aerodinamica in MotoGP

La casa di Noale rilancia la sfida ai cugini della Ducati anche sul fronte aerodinamico, portando in pista una nuova carena “con scalino”. Invece la Casa emiliana attenderà dopo la pausa estiva per introdurre la nuova carena testata al Montmelò. Le fiancate della RS-GP assumono una forma diversa per migliorare l’efficienza aerodinamica interna ed esterna, quindi anche come aiuto per raffreddare le componenti interne del prototipo. Come ogni novità tecnica al debutto il nuovo aero-pack presenta pro e contro. “Soprattutto alle alte velocità, sento che gli pneumatici vengono premuti maggiormente a terra“, spiega Aleix Espargarò.

L’Aprilia dovrebbe quindi guadagnare stabilità in curva e accelerazione, ma a scapito dell’agilità nei cambi di direzione. Un fattore fondamentale su un tracciato stretto e tortuoso come quello tedesco, ma sarà sicuramente un vantaggio sulle piste veloci dopo la pausa estiva della MotoGP. Anche Maverick Vinales promuove il nuovo rivestimento. “L’abbiamo imbullonata subito alla moto, sappiamo che è un buon aggiornamento. Quando arriveremo su una pista con un lungo rettilineo vedremo il vantaggio“.

Foto Instagram @Aprilia