13:58 – 13esima posizione per Pol Espargarò che ha mancato di un soffio l’accesso al Q2. Ma il pilota della Honda lamenta dolori alle costole dopo le due cadute riportate nel venerdì di prove libere. “Nel pomeriggio (di sabato, ndr) mi hanno fatto due iniezioni per cercare di ridurre l’infiammazione e dato alcuni antidolorifici, ma non ha funzionato come previsto e ho sofferto molto“.

13:56 – Dopo l’inno tedesco tutto è pronto per il giro di riscaldamento.

13:54 – Un solo pilota tedesco per la classe MotoGP, Stefan Bradl, sostituto di Marc Marquez. L’obiettivo sarà completare la gara, impresa non riuscita a Barcellona. “Non ho una brutta posizione di partenza (18°), quindi potrei lottare per i punti. Ma la prima cosa per me è finire la gara“.

13:51 – Pecco Bagnaia momentaneamente assente sulla griglia di partenza della MotoGP. Troppo alte le temperature in pista, si sta refrigerando in attesa del giro di ricognizione. “Sarà una gara molto lunga, nel week-end abbiamo fatto un buon lavoro, tutto ha funzionato per il meglio. Fa molto caldo, ma siamo pronti anche a questo”.

13:47 – Le temperature dell’asfalto in questo momento raggiungono i 52°C. Diversi i piloti che adottano la mescola media al posteriore. Tra questi Vinales e Quartararo.

13:45 – Fabio Quartararo autore di un piccolo imprevisto nelle FP3. La sua visiera si stava staccando dal casco ed è rientrato ai box saltando l’ultimo time attack. Fortunatamente non ha compromesso l’accesso diretto al Q2. “Penso di essere uscito dai box senza chiudere bene la visiera – ha spiegato il campione della Yamaha -. Avevo un paio di piloti davanti a me e sapevo che Aleix [Espargaro] si stava avvicinando velocemente. Mi sono girato, la visiera si è alzata e si è allentata. Probabilmente è stata colpa mia ed è per questo che non ero arrabbiato“.

13:40 – Jack Miller dovrà scontare un long lap penalty per non aver rispettato una bandiera gialla nelle FP4. Dovrà scontare la penalità nel corso dei 30 giri di gara MotoGP.

13:35 – Enea Bastianini ha firmato un contratto biennale: leggi QUI il nostro articolo. Il pilota Gresini sarà l’unico pilota a montare la gomma media all’anteriore.

13:30 – Nella giornata di ieri Marc Marquez ha tenuto la prima visita medica post intervento. La ripresa del campione MotoGP volge a gonfie vele, Honda conta di averlo in pista in questa stagione 2022.

Il riepilogo del sabato MotoGP

Sul circuito del Sachsenring va in scena il GP di Germania, decima tappa della stagione MotoGP. Parte dalla pole position Pecco Bagnaia che ha siglato un imprendibile 1’19″931 nelle qualifiche del sabato che gli ha permesso di mettersi alle spalle Fabio Quartararo che resta però incollato in seconda piazza. Il tracciato tedesco si sta rivelando terreno fertile per le Ducati Desmosedici, come conferma la terza posizione di Johann Zarco, fresco di rinnovo contratto con Pramac Racing.

In seconda fila troviamo altre due Ducati, quelle di Fabio Di Giannantonio, in costante crescita con la GP21 del team Gresini Racing, e di Jack Miller, che occupa la sesta finestra in griglia di partenza. Entrambe precedute dall’Aprilia RS-GP22 di Aleix Espargarò che ha chiuso le qualifiche MotoGP del Sachsenring con un 4° crono e un minimo distacco di 90 millesimi dal poleman Pecco Bagnaia. Il pilota di Granollers conferma di avere le armi giuste per poter ambire alla vittoria e magari archiviare definitivamente l’errore commesso in Catalunya due settimane fa, quando ha sbagliato il conto dei giri prima dell’arrivo.

Gli inseguitori del Sachsenring

In terza fila un ottimo Luca Marini in netta crescita con la sua GP22, seguito da Jorge Martin e Maverick Vinales. Il madrileno del team Pramac è reduce da un intervento alla mano eseguito all’indomani del GP di Barcellona e che lo ha costretto a saltare la giornata di Test MotoGP. Quarta fila formata da Taka Nakagami, Marco Bezzecchi e il pilota della Suzuki Joan Mir. Assente il compagno di box Alex Rins che ha dato forfait dopo le FP2, a causa del dolore derivante dalla frattura al polso rimediata nell’incidente a Barcellona. Sarà una gara in salita per Enea Bastianini, sfortunato nel Q1, che scatterà dal 17° posto. Un altro week-end complicato per Franco Morbidelli, solo 20° in griglia e preceduto dal connazionale Andrea Dovizioso.