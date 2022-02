Il Repsol Honda Team apre ufficialmente la nuova stagione. Ecco la Honda RC213V 2022 di Marc Márquez e Pol Espargaró.

È l’anno della svolta per il Repsol Honda Team? Certamente è quello che tutti si aspettano dopo un lungo periodo di magra per l’Ala Dorata nella categoria MotoGP. Ma nei test a Sepang s’è rivisto Marc Márquez, Pol Espargaró s’è mostrato abbastanza soddisfatto alla fine delle prove ufficiali e le parole di Alberto Puig sono certo piuttosto incoraggianti. Parole a cui si sono allineati anche Tetsuhiro Kuwata e Takeo Yokoyama, sottolineando i tanti cambiamenti effettuati, frutto di un lungo sviluppo realizzato durante il ‘periodo Covid’.

A cominciare da motore, elettronica, chassis: in breve, un nuovo concetto per la RC213V 2022. L’obiettivo? Nulla di più chiaro: HRC punta nientemeno che a tornare a lottare per il titolo MotoGP, in particolare l’iride piloti. Il ritorno del suo uomo di punta dopo i vari guai fisici degli ultimi due anni è il segnale più importante per la squadra, che spera in un determinante cambio di rotta nel Mondiale 2022. Qualcosa s’era già visto nel 2021 proprio col #93, nonostante il braccio, ma è stato proprio lui a mettere in guardia i rivali alla fine dei test malesi: quest’anno sarà tra i protagonisti.