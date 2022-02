MotoGP, Mooney VR46 Racing Team si presenta a fine febbraio

Mooney VR46 Racing Team presenterà i suoi programmi MotoGP e Moto2 2022, ecco data ed orario dell'evento.

Pubblicata l’ultima data mancante in MotoGP, con il Mooney VR46 Racing Team quindi a chiudere la lista di presentazioni. Programmi in top class e Moto2 per questa struttura, che in entrambe le categorie punta su un pilota più esperto ed un esordiente. Nella classe regina c’è Luca Marini al secondo anno, affiancato dal debuttante Marco Bezzecchi. Stesso discorso in middle class, con il confermato Celestino Vietti ed il rookie Niccolò Antonelli. L’evento è previsto il prossimo 24 febbraio alle 12:00, in diretta online sui canali Facebook e YouTube della squadra.

Sarà l’occasione quindi per scoprire le livree delle Desmosedici e le KALEX con cui i quattro piloti citati affronteranno questa nuova annata mondiale, spinti chiaramente dalla voglia di emergere in entrambe le categorie. Oltre a presentare tutti gli uomini di riferimento della struttura e del nuovo main sponsor per questa stagione 2022. Una presentazione quindi in programma a test ufficiali conclusi (si va in Indonesia tra pochi giorni), quasi a ridosso dell’inizio del Campionato del Mondo. Ricordiamo, il GP inaugurale in Qatar scatterà il prossimo 6 marzo.