Moto2 e Moto3, test privati a Jerez: le prime immagini ed i tempi

Piloti Moto2 e Moto3 in azione oggi e domani a Jerez. Le prime immagini ed i tempi, più il ricordo di Filip Salac per il connazionale Jakub Gurecky.

Sono scattati oggi due giorni di test per le classi Moto2 e Moto3. Tanti piloti in azione sul Circuito de Jerez, tra chi arriva da Valencia (qui il recap) e chi invece vedere per la prima volta la sua moto in questo 2022. Ricordiamo che l’attività è iniziata poco dopo le 10:00 e finirà alle 18:00, stesso orario per mercoledì, con possibilità di assistere dalle gradinate. I ragazzi quindi hanno appena cominciato a girare, ma vediamo intanto qualche immagine.

Filip Salac ricorda Gurecky

Di ieri la notizia della tragica scomparsa di Jakub Gurecky, che ha perso la vita in un incidente in allenamento. Filip Salac, di nazionalità ceca come il 16enne campione Northern Talent Cup, chiaramente lo conosceva bene e ha voluto ricordarlo con affetto sul suo profilo social. “Sincere condoglianze a tutta la famiglia, è una terribile tragedia. Ti ricorderò come un ragazzo buono, divertente, umile, dannatamente veloce. Riposa in pace.”