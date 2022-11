MotoGP Valencia, Prove 1: Quartararo al top, Bagnaia inizio soft

Fabio Quartararo si fa vedere da subito, Pecco Bagnaia è 17°. Primo approccio differente per i duellanti mondiali, che hanno iniziato il GP più importante della stagione. Marc Marquez 2° con caduta, Brad Binder all’ultimo balza davanti a Jack Miller, ottimo inizio per entrambi in questa prima sessione del weekend. Il racconto live del turno che ha aperto ufficialmente il round a Valencia.

LIVE MotoGP Prove 1

10:50 – I settori migliori alla fine di questa sessione.

10:42 – Il campione in carica inizia il GP col crono di riferimento delle prime libere. Bagnaia se la prende con più calma, 17° in questa prima sessione senza puntare al tempo.

10:35 – Classifica provvisoria con Fabio Quartararo al comando, seguito da Marc Marquez e Jack Miller. Pecco Bagnaia al momento è 13°.

10:30 – Unico rookie del 2023 sarà Augusto Fernandez, secondo pilota Tech3. Prima però deve chiudere la battaglia Moto2 con Ai Ogura. Le dichiarazioni alla vigilia del GP ed i calcoli mondiali.

10:26 – Tanti piloti all’ultimo round con gli attuali colori. Bastianini verrà promosso in Ducati factory, Miller andrà in KTM, Alex Marquez passerà in Gresini-Ducati. Oliveira e Raul Fernandez saranno con RNF Aprilia, Mir e Rins andranno in Honda, Pol Espargaro guiderà la GasGas (KTM) di Tech3.

10:20 – A terra anche Darryn Binder. Inizio in salita per il suo ultimo GP in top class prima del suo debutto in Moto2.

10:17 – Primo incidente del weekend per la categoria regina. Marc Marquez è scivolato alla curva Doohan, pilota OK.

10:15 – Quartararo ha detto in conferenza stampa che il dito infortunato non è un problema. Fino ad un certo punto, il gesto eloquente al box dimostra che la lesione si fa sentire.

10:10 – A Valencia anche Valentino Rossi, “coach” d’eccezione per Bagnaia. “Lui sa bene come va in queste situazioni” ha detto il ducatista. Il titolo MotoGP del piemontese, dopo gli iridi Moto2 conquistati da lui e da Morbidelli, sarebbe il massimo per la VR46 Academy.

10:05 – Quartararo inizia a passo di marcia, ma si fa ben vedere anche Marc Marquez. Il #93 continua la sua ricostruzione in ottica 2023, l’obiettivo dichiarato è essere tra i protagonisti per il titolo. Ma, come lui stesso ha ammesso, c’è tanto lavoro da fare sia per lui che per Honda.

10:00 – Grande rispetto tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo verso il GP più importante. L’italiano ha lodato la forza mentale del collega, il campione in carica rimarca invece il lavoro del #63. “Si parla sempre della Ducati, ma lui è il migliore!”

9:55 – Gran finale di stagione, si comincia ufficialmente.

9:50 – Franco Morbidelli, segnali di ripresa? Yamaha ci spera, Massimo Meregalli sottolinea il bel GP in Malesia: le sue dichiarazioni.

9:45 – Nel frattempo s’è conclusa la prima sessione di libere Moto3. Izan Guevara, l’unico campione certo finora, non perde un colpo: tempi e cronaca.

9:40 – Per Remy Gardner invece è il gran finale in MotoGP. Il pilota australiano sarà in Superbike nel 2023 con GRT Yamaha.

9:35 – Scambio di caschi tra Pecco Bagnaia e Jack Miller, all’ultima gara da compagni di box in rosso. “Se, oltre ad essere un grande pilota, sei anche una grande persona, hai fatto tombola” ha scritto il piemontese, omaggiando con affetto il collega.

9:30 – Rientra Takaaki Nakagami dopo vari GP di stop obbligato a causa dell’infortunio alla mano destra riportato ad Aragon. Ultimo GP dell’anno con LCR Honda, con cui rimarrà anche nel 2023.

9:25 – Ultimo atto per Suzuki in MotoGP. Caschi speciali per i piloti Alex Rins e Joan Mir, un muro con gli emozionanti saluti da parte dei fan… “Da pelle d’oca”, come ha ammesso il pilota #42.

GP Valencia, il gran finale: tutti gli orari TV e streaming

Premessa

Pecco Bagnaia vs Fabio Quartararo ultimo atto. Chi sarà il campione MotoGP 2022? Il ducatista vanta un ottimo margine di 23 punti, ma chiaramente non canterà vittoria fino alla bandiera a scacchi della gara di domenica. Così come l’iridato 2021 non lascerà nulla di intentato fino ad allora. Lotta anche per il 3° posto, con Enea Bastianini lanciato contro Aleix Espargaro per soffiargli il podio iridato. Sarà anche l’ultimo triste round per Suzuki, che con questo GP chiude la sua ‘seconda avventura’ MotoGP… Arrivederci o addio? Questo lo dirà solo il tempo.

Foto: Yamaha Racing