MotoGP, Fabio Quartararo ‘all-in’ a Valencia: “L’obiettivo è uno solo”

“Non ho più niente da perdere, All-In!” Con questo motto, Fabio Quartararo si lancia verso l’ultimo fine settimana della stagione 2022. Salvo incredibili stravolgimenti, il pilota francese dovrà cedere la corona MotoGP a Pecco Bagnaia. Sia lui che Yamaha però daranno il tutto per tutto fino alla bandiera a scacchi, con un solo obiettivo: vincere la gara. È l’unico modo per provare a disturbare la cavalcata trionfale dell’alfiere Ducati fino al primo titolo della Rossa dal 2007.

Quartararo loda Bagnaia

Ben 23 punti di ritardo, con 25 in ballo l’impresa è chiaramente difficilissima. A Valencia poi non vanta risultati di spessore, e nemmeno Yamaha… Ma farà comunque l’impossibile per mettere i bastoni tra le ruote ad un Bagnaia a cui riserva solo applausi. “Si parla sempre delle Ducati, di quanto siano forti, ma è sempre lui il migliore” ha rimarcato Fabio Quartararo. “È veloce in ogni situazione, l’ha dimostrato per tutto l’anno.” Una dimostrazione di stima, ma una constatazione che quindi rende ancora più difficile il suo tentativo di ostacolarlo. “Non è certo la situazione migliore” ha ammesso. “L’obiettivo è uno solo, succeda quel che deve succedere.” Non tutto è andato come voleva, ma ‘El Diablo’ guarda i lati positivi: “Stiamo ancora lottando per il titolo! Dai momenti di difficoltà poi si impara sempre qualcosa.”

Stagione di alti e bassi

A ridosso dell’ultimo GP, Quartararo traccia un bilancio. Non manca il mea culpa per alcune situazioni complicate. “Ancora prima di iniziare non sono arrivate buone notizie riguardo la moto e non ero così concentrato” ha ammesso il campione MotoGP 2021. “Abbiamo poi disputato una buona prima parte di stagione. In seguito siamo rimasti sempre più o meno sullo stesso livello, ma tanti piloti sono cresciuti e non è mancato qualche errore.” A campionato concluso dovrà poi operarsi al dito infortunato in Malesia. “Non mi ha fatto troppo male per ora, non credo sarà un problema nemmeno qui. In inverno mi opererò giusto per avere un dito ‘normale'” ha scherzato. Martedì poi ci saranno i test 2023: dopo i primi segnali incoraggianti a Misano, c’è ottimismo. “Ma la priorità ora è godermi questo weekend” ha concluso.

