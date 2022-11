MotoGP, Aleix Espargarò fa dietrofront: “Ho sbagliato con Aprilia”

Aleix Espargarò punta al terzo posto in classifica piloti MotoGP, anche se il titolo di vicecampione è ancora aritmeticamente possibile con Fabio Quartararo a 23 punti di distanza. Ma serve anche un pizzo di realismo, l’attenzione degli uomini Aprilia è difendersi dall’assalto di Enea Bastianini, che approda a Valencia ad un solo punto dall’alfiere di Granollers. In gioco ci sono l’onore e bonus economici a cui nessuno vuole rinunciare, per la Casa di Noale si tratterà in ogni caso del suo miglior risultato finora raggiunto in un mondiale MotoGP.

Aleix Espargarò a difesa del terzo posto

L’ultimo podio di Aleix Espargarò risale allo scorso settembre al MotorLand di Aragon, poi da Motegi c’è stato un crollo mentale e tecnico quasi inspiegabile. Il tour orientale doveva essere l’occasione giusta per conquistare la leadership, invece ha spento ogni speranza, lasciando al catalano un terzo posto da preservare con i denti. Il Ricardo Tormo è un circuito che potrebbe giocare a favore del pilota di casa, ma la Ducati Desmosedici è una freccia che in questa fase di campionato nessun avversario può scansare. Aprilia vuole mettere una pezza agli errori più recenti ai box con una terza piazza che avrebbe comunque un significato storico. “Enea ha vinto tante gare, è stata una delle rivelazioni di questa stagione MotoGP, ma noi meritiamo quel terzo posto“.

Faccia a faccia con il box Aprilia

Dopo il Gran Premio della Malesia c’è stato un briefing fra Aleix Espargarò e gli uomini Aprilia “per capire cosa è successo nelle ultime gare“. A Valencia è già tempo di pensare anche alla prossima stagione MotoGP, la RS-GP22 proverà a ibridarsi per trovare nuove soluzioni. “Partirò con una moto praticamente nuova, tornerò al materiale che avevo ad inizio anno, con alcune novità che mi sono sembrate positive. Sarà una specie di moto ibrida, quindi potremo analizzare cosa è successo. L’importante ora non è sapere cosa è successo, non abbiamo più tempo per quello, dobbiamo essere di nuovo veloci“.

Gruppo compatto per l’ultimo round MotoGP

Sangue ‘caliente’, il maggiore dei fratelli Espargarò non ha mai avuto peli sulla lingua e non è stato da meno dopo gli ultimi deludenti GP. Ha rivolto una dura critica al suo team, ma a sangue freddo ritorna sui suoi passi e dimostra di compiere anche uno step personale. “Sono stato un po’ troppo critico in Thailandia e Australia, ma sono passato dalla lotta per il podio al non riuscire a finire tra i primi dieci, è stato un grande shock. È anche vero che fino all’anno scorso non avevamo mai festeggiato un podio con l’Aprilia… È stato un anno impressionante, qualunque cosa accada a Valencia… Sono stato troppo critico e non voglio esserlo più, meglio essere uniti in un weekend importante come questo”, ha concluso Aleix Espargarò. “Finire tra i primi tre del campionato sarebbe un risultato storico”.

